    12:25, 09 - قازان 2025 | GMT +5

    شەرزات ىسىندەگى كۋاگەر قىزدارعا قاتىستى ءىس قوزعالدى ما

    قونايەۆ. KAZINFORM - شەرزات پولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى ىستە ءبىرىنشى ساتىداعى سوت د. جاقسىگەلدى، ە. نۇربەكوۆا، ا. كازاكەنوۆ جانە يۋ. رۋزباكيەۆتىڭ ارەكەتتەرىندە پروكۋروردىڭ نازارىن اۋدارۋ تۋرالى جەكە قاۋلى شىعاردى.

    Уголовное дело завели в отношении дискриминирующей казахский язык девушки
    فوتو: Kazinform

    اپەللياتسيالىق سوت جەكە قاۋلىنى وزگەرىسسىز قالدىرىپ، ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.

    Kazinform اگەنتتىگى الماتى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسىنا ساۋال جولداپ، سوت قاۋلىسىنا بايلانىستى قانداي جۇمىس اتقارىلعانىن سۇرادى.

    - د. جاقسىگەلدى، ە. نۇربەكوۆا، ا. كازاكەنوۆ جانە يۋ. رۋزباكيەۆتىڭ ارەكەتتەرىنە قاتىستى سوت شىعارعان جەكە قاۋلى بويىنشا، وبلىس پروكۋراتۋراسى ونى اقپاراتتاردى ەسەپكە الۋ كىتابىنا تىركەپ، پروتسەستىك شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن قۇجاتتار الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتىنە جولداندى، - دەلىنگەن الماتى وبلىسى پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى ابىلايحان وڭداسىن جاۋابىندا.

    ەسكە سالايىق، بىلتىر 4-قازان كۇنى توبەلەستەن 16 جاستاعى شەرزات پولات قايتىس بولدى.

    2024 -جىلدىڭ 12-قازانىندا قارا جامىلعان وتباسىنىڭ ءۇيى ورتەنىپ كەتتى. الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بوتەننىڭ مۇلكىن قاساقانا جويۋ فاكتىسى بويىنشا ءىس قوزعادى.

    2024 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا تالعار ماڭىندا شەرزات پولاتتىڭ اعاسىنىڭ دەنەسى تابىلدى.

    سوت ۇكىمىمەن 16 جاستاعى شەرزات پولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى 9 ادام 1,5 جىلدان 23 جىلعا دەيىن سوتتالدى.

    كەيىن نۇرقانات عايىپبايەۆتىڭ ولىمىنە قاتىستى تەرگەۋ توقتاتىلدى.

     

    ايماق الماتى وبلىسى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
