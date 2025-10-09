شەرزات ىسىندەگى كۋاگەر قىزدارعا قاتىستى ءىس قوزعالدى ما
قونايەۆ. KAZINFORM - شەرزات پولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى ىستە ءبىرىنشى ساتىداعى سوت د. جاقسىگەلدى، ە. نۇربەكوۆا، ا. كازاكەنوۆ جانە يۋ. رۋزباكيەۆتىڭ ارەكەتتەرىندە پروكۋروردىڭ نازارىن اۋدارۋ تۋرالى جەكە قاۋلى شىعاردى.
اپەللياتسيالىق سوت جەكە قاۋلىنى وزگەرىسسىز قالدىرىپ، ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.
Kazinform اگەنتتىگى الماتى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسىنا ساۋال جولداپ، سوت قاۋلىسىنا بايلانىستى قانداي جۇمىس اتقارىلعانىن سۇرادى.
- د. جاقسىگەلدى، ە. نۇربەكوۆا، ا. كازاكەنوۆ جانە يۋ. رۋزباكيەۆتىڭ ارەكەتتەرىنە قاتىستى سوت شىعارعان جەكە قاۋلى بويىنشا، وبلىس پروكۋراتۋراسى ونى اقپاراتتاردى ەسەپكە الۋ كىتابىنا تىركەپ، پروتسەستىك شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن قۇجاتتار الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتىنە جولداندى، - دەلىنگەن الماتى وبلىسى پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى ابىلايحان وڭداسىن جاۋابىندا.
ەسكە سالايىق، بىلتىر 4-قازان كۇنى توبەلەستەن 16 جاستاعى شەرزات پولات قايتىس بولدى.
2024 -جىلدىڭ 12-قازانىندا قارا جامىلعان وتباسىنىڭ ءۇيى ورتەنىپ كەتتى. الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بوتەننىڭ مۇلكىن قاساقانا جويۋ فاكتىسى بويىنشا ءىس قوزعادى.
2024 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا تالعار ماڭىندا شەرزات پولاتتىڭ اعاسىنىڭ دەنەسى تابىلدى.
سوت ۇكىمىمەن 16 جاستاعى شەرزات پولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى 9 ادام 1,5 جىلدان 23 جىلعا دەيىن سوتتالدى.
كەيىن نۇرقانات عايىپبايەۆتىڭ ولىمىنە قاتىستى تەرگەۋ توقتاتىلدى.