شەرزات وتباسىنىڭ ۇيىندەگى ورتكە قاتىستى تەرگەۋ قايتا جانداندى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى 2024 -جىلدىڭ كۇزىندە بولعان وقيعاعا بايلانىستى تەرگەۋ جۇمىستارىنىڭ قاي ساتىدا ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
بىلتىر باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ ءىستىڭ ءمان-جايىن جان-جاقتى انىقتاۋ ءۇشىن رەسەي فەدەراتسياسىنان سپۋتنيك سۋرەتتەرى كەلۋى ءتيىس ەكەنىن، تەرگەۋدىڭ سوعان بايلانىستى كىدىرگەنىن تۇسىندىرگەن بولاتىن. كەيىن 2025 -جىلدىڭ تامىز ايىندا اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇمىستارىنىڭ توقتاتىلعانى بەلگىلى بولدى.
اياعىنا جەتكىزىلمەگەن ىسكە بايلانىستى اگەنتتىك تاعى دا ساۋال جولداپ، الماتى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسىنا جۇگىندى.
- ق. نۇرىموۆتىڭ ۇيىندە بولعان ءورت دەرەگى بويىنشا تىركەلگەن قىلمىستىق ءىس اياسىندا قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ ورگانى قاجەتتى تەرگەۋ امالدارىن جۇرگىزىپ جاتىر. ولاردىڭ ناتيجەسى بويىنشا ءتيىستى پروتسەستىك شەشىم قابىلدانادى. اتالعان قىلمىستىق ىسكە قاتىستى وزگە دە مالىمەتتەر قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس تەرگەۋ مۇددەسى ءۇشىن جاريا ەتۋگە جاتپايدى، - دەلىنگەن وبلىس پروكۋرورى بەرىك اداموۆتىڭ جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار قاداعالاۋ ورگانى سپۋتنيكتىك دەرەكتەردىڭ الىنعان-الىنباعانىن جانە بۇل ءىس بويىنشا كۇدىكتىلەردىڭ انىقتالۋىن ناقتىلاعان جوق.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلى 4-قازاندا توبەلەستەن 16 جاستاعى شەرزات پولات قايتىس بولدى. ءىس قوعامدا ۇلكەن رەزونانس تۋدىردى.
2024 -جىلدىڭ 12-قازانىندا قارا جامىلعان وتباسىنىڭ ءۇيى ورتەنىپ كەتتى. الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بوتەننىڭ مۇلكىن قاساقانا جويۋ فاكتىسى بويىنشا ءىس قوزعادى.
2025 -جىلى 5-ماۋسىمدا سوت ۇكىمىمەن ءجاسوپىرىمنىڭ ولىمىنە قاتىستى 9 ادام 23 جىلدان 1,5 جىلعا دەيىن سوتتالدى. ال تامىز ايىندا اپەللياتسيالىق سوت ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى.
بىلتىر شەرزات پولاتتىڭ وتباسى دەمەۋشىلەردىڭ كومەگىمەن جاڭا باسپاناعا كوشەدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان