شەرزات پولاتتىڭ وتباسى دەمەۋشىلەردىڭ كومەگىمەن جاڭا باسپاناعا كوشەدى
قونايەۆ. KAZINFORM - شەرزات پولاتتىڭ وتباسىنا جاڭا ءۇي سالىنىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى اتىشۋلى ىستە جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ قورعاۋشىسى بولعان مەيىرمان شەكەيەۆ ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ءۇي قۇرىلىسىن دەمەۋشى قارجىلاندىرعان.
- اسقار ەسىمدى ازامات قارجاۋبايدىڭ ءۇيىن سالىسىپ جاتقانىن جاريالاعىسى كەلمەگەن. مىنە، باتىر. دەسە دە، حالىق ءوز باتىرىن ءبىلۋى كەرەك. ال الماتى وبلىسى اكىمدىگى وسى قۇرىلىستى بارىنشا قاداعالاپ، قۇجاتتارىن راسىمدەپ، اياعىنا دەيىن جەتكىزىپ بەرۋگە ۋادە بەردى، - دەپ جازدى ول.
ەسكە سالايىق، بىلتىر 4-قازان كۇنى توبەلەستەن 16 جاستاعى شەرزات پولات قازا تاپتى.
2024-جىلدىڭ 12-قازانىندا قارا جامىلعان وتباسىنىڭ ءۇيى ورتەنىپ كەتتى. الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بوتەننىڭ مۇلكىن قاساقانا جويۋ فاكتىسى بويىنشا ءىس قوزعادى.
جاقىندا پروكۋراتۋرا شەرزاتتىڭ اكەسىنىڭ ءۇيى ورتەنۋىنە بايلانىستى تەرگەۋ ازىرگە توقتاپ تۇرعانىن حابارلادى.