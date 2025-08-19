شەرزات ءىسى: اپەللياتسيالىق سوت ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى
قوناەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىستىق سوتىنىڭ عيماراتىندا شەرزات پولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى اپەللياتسيالىق سوت ءوتتى.
بيىل 5 - ماۋسىم كۇنى سوت ۇكىمىمەن 16 جاستاعى شەرزات پولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى 9 ادام 23 جىلدان 1,5 جىلعا دەيىن سوتتالدى.
اتاپ ايتقاندا:
- ابزال شىناسىل 23 جىلعا؛
- راۆيل ساكيەۆ 20 جىلعا؛
- ازامات توقتاۋبايەۆ 15 جىلعا؛
- نۇرقياس ءىلياسوۆ 9 جىلعا؛
- شىڭعىس بەلعوجايەۆ، دارحان اسكەنتاي، نۇربول توقتاۋبايەۆ، ديدار قالياحمەت - ءارقايسىسى 7 جىلعا؛
- دۋمان ىسقاق 1 جىل 6 ايعا سوتتالدى.
دۋمان ىسقاق شىلدە ايىندا جازاسىن وتەۋىنە بايلانىستى بوستاندىققا شىققان بولاتىن.
اپەللياتسيالىق سوت قالعان 8 ايىپتالۋشىنىڭ ءوتىنىشىن قاناعاتتاندىرماي، العاشقى ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى. سوت وتىرىسىنا سوتتالعاندار قاتىسقان جوق.
ءىستىڭ ءمان-جايى
ەسكە سالايىق، بىلتىر 4 - قازان كۇنى توبەلەستەن 16 جاستاعى شەرزات پولات كوز جۇمدى.
2024 -جىلدىڭ 12-قازانىندا قارا جامىلعان وتباسىنىڭ ءۇيى ورتەنىپ كەتتى. الماتى وبلىسىنىڭ پوليسيا دەپارتامەنتى بوتەننىڭ مۇلكىن قاساقانا جويۋ فاكتىسى بويىنشا ءىس قوزعادى.
2024 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا تالعار ماڭىندا شەرزات پولاتتىڭ اعاسىنىڭ دەنەسى تابىلدى.
بيىل 17-ماۋسىم كۇنى نۇرقانات عايىپبايەۆتىڭ ولىمىنە قاتىستى تەرگەۋ توقتاتىلدى.
سونداي-اق پروكۋراتۋرا شەرزات ىسىندەگى كۋاگەر قىزدارعا قاتىستى تەرگەۋ نەلىكتەن قايتادان باستالماعانىن ءتۇسىندىردى.
ودان بولەك شەرزات اكەسىنىڭ ءۇيى ورتەنۋىنە بايلانىستى تەرگەۋ ازىرگە توقتاپ تۇرعانى حابارلاندى.