    11:06, 19 - تامىز 2025 | GMT +5

    شەرزات ءىسى: اپەللياتسيالىق سوت ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى

    قوناەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىستىق سوتىنىڭ عيماراتىندا شەرزات پولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى اپەللياتسيالىق سوت ءوتتى.

    Шерзат соты: айыпталушы кінәсіз екенін дәлелдеу үшін полиграфтан өтуге дайын екенін айтты
    Фото: Видеодан алынған скрин

    بيىل 5 - ماۋسىم كۇنى سوت ۇكىمىمەن 16 جاستاعى شەرزات پولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى 9 ادام 23 جىلدان 1,5 جىلعا دەيىن سوتتالدى.

    اتاپ ايتقاندا:

    - ابزال شىناسىل 23 جىلعا؛

    - راۆيل ساكيەۆ 20 جىلعا؛

    - ازامات توقتاۋبايەۆ 15 جىلعا؛

    - نۇرقياس ءىلياسوۆ 9 جىلعا؛

    - شىڭعىس بەلعوجايەۆ، دارحان اسكەنتاي، نۇربول توقتاۋبايەۆ، ديدار قالياحمەت - ءارقايسىسى 7 جىلعا؛

    - دۋمان ىسقاق 1 جىل 6 ايعا سوتتالدى.

    دۋمان ىسقاق شىلدە ايىندا جازاسىن وتەۋىنە بايلانىستى بوستاندىققا شىققان بولاتىن.

    اپەللياتسيالىق سوت قالعان 8 ايىپتالۋشىنىڭ ءوتىنىشىن قاناعاتتاندىرماي، العاشقى ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى. سوت وتىرىسىنا سوتتالعاندار قاتىسقان جوق.

    ءىستىڭ ءمان-جايى

    ەسكە سالايىق، بىلتىر 4 - قازان كۇنى توبەلەستەن 16 جاستاعى شەرزات پولات كوز جۇمدى.

    2024 -جىلدىڭ 12-قازانىندا قارا جامىلعان وتباسىنىڭ ءۇيى ورتەنىپ كەتتى. الماتى وبلىسىنىڭ پوليسيا دەپارتامەنتى بوتەننىڭ مۇلكىن قاساقانا جويۋ فاكتىسى بويىنشا ءىس قوزعادى.

    2024 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا تالعار ماڭىندا شەرزات پولاتتىڭ اعاسىنىڭ دەنەسى تابىلدى.

    بيىل 17-ماۋسىم كۇنى نۇرقانات عايىپبايەۆتىڭ ولىمىنە قاتىستى تەرگەۋ توقتاتىلدى.

    سونداي-اق پروكۋراتۋرا شەرزات ىسىندەگى كۋاگەر قىزدارعا قاتىستى تەرگەۋ نەلىكتەن قايتادان باستالماعانىن ءتۇسىندىردى.

    ودان بولەك شەرزات اكەسىنىڭ ءۇيى ورتەنۋىنە بايلانىستى تەرگەۋ ازىرگە توقتاپ تۇرعانى حابارلاندى.

