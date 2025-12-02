شري-لانكادا سۋ تاسقىنى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 334 كە جەتتى
استانا. KAZINFORM - جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا جەكسەنبى كۇنى ساعات 18:00 گە دەيىن شري-لانكادا قولايسىز اۋا رايى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 334 ادامعا جەتكەنى حابارلاندى. بۇل تۋرالى لانكاداعى توتەنشە جاعدايلارمەن كۇرەس ورتالىعى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ورتالىق مالىمەتىنشە، كەم دەگەندە 370 ادام حابار-وشارسىز كەتتى دەپ ەسەپتەلىپ وتىر. نوسەر جاڭبىر، سۋ تاسقىنى جانە سەل جالپى سانى 1118929 ادامعا، 309607 وتباسىعا زاردابىن تيگىزىپ وتىر.
توتەنشە جاعدايعا بايلانىستى شري-لانكا ءبىلىم مينيسترلىگى ءوز قاراماعىنداعى بارلىق ۋنيۆەرسيتەتتەر، جوعارى وقۋ ورىندارى جانە كاسىبي ءبىلىم بەرۋ ورتالىقتارىنىڭ وقۋ ۇدەرىسىن 8-جەلتوقسانعا دەيىن توقتاتاتىنىن جاريالادى.
بۇل شەشىم كەڭ كولەمدى كولىك توقتاۋلارى، زاقىمدانعان ينفراقۇرىلىم جانە قولايسىز اۋا رايىنىڭ تۋدىراتىن قاۋىپتەرى سالدارىنان قابىلدانعانى اتاپ ءوتىلدى.
ەسكە سالا كەتسەك، 26-قاراشادا شري-لانكاداعى كوشكىن مەن سۋ تاسقىنى 47 ادامنىڭ ءومىرىن قيعانىن جازعانبىز.
كوپ ۇزاماي اتالعان ەلدە تابيعي اپاتتارعا بايلانىستى توتەنشە جاعداي ەنگىزىلدى.
كەشە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ شري-لانكا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى.