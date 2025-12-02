ق ز
    08:52, 02 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    شري-لانكادا سۋ تاسقىنى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 334 كە جەتتى

    استانا. KAZINFORM - جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا جەكسەنبى كۇنى ساعات 18:00 گە دەيىن شري-لانكادا قولايسىز اۋا رايى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 334 ادامعا جەتكەنى حابارلاندى. بۇل تۋرالى لانكاداعى توتەنشە جاعدايلارمەن كۇرەس ورتالىعى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.

    Шри-Ланка, су тасқыны
    Фото: Синьхуа

    ورتالىق مالىمەتىنشە، كەم دەگەندە 370 ادام حابار-وشارسىز كەتتى دەپ ەسەپتەلىپ وتىر. نوسەر جاڭبىر، سۋ تاسقىنى جانە سەل جالپى سانى 1118929 ادامعا، 309607 وتباسىعا زاردابىن تيگىزىپ وتىر.

    توتەنشە جاعدايعا بايلانىستى شري-لانكا ءبىلىم مينيسترلىگى ءوز قاراماعىنداعى بارلىق ۋنيۆەرسيتەتتەر، جوعارى وقۋ ورىندارى جانە كاسىبي ءبىلىم بەرۋ ورتالىقتارىنىڭ وقۋ ۇدەرىسىن 8-جەلتوقسانعا دەيىن توقتاتاتىنىن جاريالادى.

    بۇل شەشىم كەڭ كولەمدى كولىك توقتاۋلارى، زاقىمدانعان ينفراقۇرىلىم جانە قولايسىز اۋا رايىنىڭ تۋدىراتىن قاۋىپتەرى سالدارىنان قابىلدانعانى اتاپ ءوتىلدى.

    ەسكە سالا كەتسەك، 26-قاراشادا شري-لانكاداعى كوشكىن مەن سۋ تاسقىنى 47 ادامنىڭ ءومىرىن قيعانىن جازعانبىز.

    كوپ ۇزاماي اتالعان ەلدە تابيعي اپاتتارعا بايلانىستى توتەنشە جاعداي ەنگىزىلدى.

    كەشە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ شري-لانكا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى.

    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
