ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:06, 25 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    شەرەمەتيەۆو اۋەجايىندا ەكى ۇشاق سوقتىعىستى

    استانا. KAZINFORM - ماسكەۋدىڭ شەرەمەتيەۆو اۋەجايىنان سانكت- پەتەربۋرگكە اتتانۋعا دايىندالىپ تۇرعان «روسسيا» اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعى باسقا اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعىمەن سوقتىعىسىپ، زاقىمداندى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.

    ұшақ апаты
    Фото: Анадолы

    اۋە كومپانياسى جولاۋشىلاردى باسقا ۇشاققا اۋىستىردى.

    - الدىن الا مالىمەت بويىنشا FV6097 ماسكەۋدەن سانكت-پەتەربۋرگكە رەيسىن ورىنداۋعا دايىندالىپ تۇرعاندا، باسقا اۋە كومپانيا ۇشاعىنىڭ قاناتى ءتيىپ، زاقىمدانعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    اۋە كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا تەحنيكالىق قىزمەت ماماندارى ۇشاقتى تەكسەرىپ جاتىر. جولاۋشىلار ماسكەۋ ۋاقىتى بويىنشا 23:08 دە رەزەرۆتىك ۇشاقپەن سانكت-پەتەربۋرگ رەيسىنە وتىرعىزىلدى.

    شەرەمەتيەۆو اۋەجايىنىڭ ونلاين ۇشۋ اقپارات تاقتاسىنىڭ مالىمەتىنشە، FV6097 رەيسى ماسكەۋ ۋاقىتىمەن 20:30 دا ۇشىپ شىعۋى ءتيىس بولعان، ءبىراق رەيس 23:39 دا ورىندالدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
