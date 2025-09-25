شەرەمەتيەۆو اۋەجايىندا ەكى ۇشاق سوقتىعىستى
استانا. KAZINFORM - ماسكەۋدىڭ شەرەمەتيەۆو اۋەجايىنان سانكت- پەتەربۋرگكە اتتانۋعا دايىندالىپ تۇرعان «روسسيا» اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعى باسقا اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعىمەن سوقتىعىسىپ، زاقىمداندى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
اۋە كومپانياسى جولاۋشىلاردى باسقا ۇشاققا اۋىستىردى.
- الدىن الا مالىمەت بويىنشا FV6097 ماسكەۋدەن سانكت-پەتەربۋرگكە رەيسىن ورىنداۋعا دايىندالىپ تۇرعاندا، باسقا اۋە كومپانيا ۇشاعىنىڭ قاناتى ءتيىپ، زاقىمدانعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اۋە كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا تەحنيكالىق قىزمەت ماماندارى ۇشاقتى تەكسەرىپ جاتىر. جولاۋشىلار ماسكەۋ ۋاقىتى بويىنشا 23:08 دە رەزەرۆتىك ۇشاقپەن سانكت-پەتەربۋرگ رەيسىنە وتىرعىزىلدى.
شەرەمەتيەۆو اۋەجايىنىڭ ونلاين ۇشۋ اقپارات تاقتاسىنىڭ مالىمەتىنشە، FV6097 رەيسى ماسكەۋ ۋاقىتىمەن 20:30 دا ۇشىپ شىعۋى ءتيىس بولعان، ءبىراق رەيس 23:39 دا ورىندالدى.