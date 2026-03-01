ۇشقىشسىز ۇشاق ۇستالىپ، پورت پەن Burj Al Arab قوناقۇيىندە ءورت شىقتى - دۋباي بيلىگى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ دجەبەل- الي پورتىنداعى ايلاقتاردىڭ بىرىندە قۇلاعان قالدىقتاردان ءورت شىقتى. زارداپ شەككەندەر جوق، دەپ حابارلايدى دۋباي ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
دۋباي بيلىگى ۇستالعان اۋە سوققىسىنىڭ قالدىقتارىنان دجەبەل-الي پورتىنىڭ ايلاقتارىنىڭ بىرىندە ءورت شىققانىن راستادى. وقيعا ورنىنا دەرەۋ دۋبايدىڭ ازاماتتىق قورعانىس بولىمشەلەرى جەتىپ، ءورتتى سوندىرۋگە كىرىستى. زارداپ شەككەندەر تۋرالى مالىمەت جوق، - دەپ جازدى X باسىلىمى.
بيلىك سونىمەن قاتار ۇشقىشسىز ۇشاقتىڭ ۇستالعانىن راستادى، ونىڭ قالدىقتارى بۋردج ال اراب قوناق ءۇيىنىڭ سىرتىنداعى شاعىن ورتكە سەبەپ بولدى. زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
ايتا كەتەيىك، دۋباي اۋەجايىنا شابۋىل جاسالدى. سالدارىنان دۋباي حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ (DXB) دەمالىس بولمەسىنە ازداپ زاقىم كەلدى، ءبىراق وقيعا تەز ارادا اۋىزدىقتالدى.
Dubai authorities confirm that debris resulting from an aerial interception caused a fire at one of the berths at Jebel Ali Port. Dubai Civil Defense teams responded immediately and are continuing their efforts to fully extinguish the fire. No injuries have been reported.…— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026