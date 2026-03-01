ق ز
    06:19, 01 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ۇشقىشسىز ۇشاق ۇستالىپ، پورت پەن Burj Al Arab قوناقۇيىندە ءورت شىقتى - دۋباي بيلىگى

    استانا. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ دجەبەل- الي پورتىنداعى ايلاقتاردىڭ بىرىندە قۇلاعان قالدىقتاردان ءورت شىقتى. زارداپ شەككەندەر جوق، دەپ حابارلايدى دۋباي ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    В ОАЭ на одном из причалов порта Джебель-Али произошел пожар
    Снимок экрана dpworld.com

    دۋباي بيلىگى ۇستالعان اۋە سوققىسىنىڭ قالدىقتارىنان دجەبەل-الي پورتىنىڭ ايلاقتارىنىڭ بىرىندە ءورت شىققانىن راستادى. وقيعا ورنىنا دەرەۋ دۋبايدىڭ ازاماتتىق قورعانىس بولىمشەلەرى جەتىپ، ءورتتى سوندىرۋگە كىرىستى. زارداپ شەككەندەر تۋرالى مالىمەت جوق، - دەپ جازدى X باسىلىمى.

    بيلىك سونىمەن قاتار ۇشقىشسىز ۇشاقتىڭ ۇستالعانىن راستادى، ونىڭ قالدىقتارى بۋردج ال اراب قوناق ءۇيىنىڭ سىرتىنداعى شاعىن ورتكە سەبەپ بولدى. زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.

    ايتا كەتەيىك، دۋباي اۋەجايىنا شابۋىل جاسالدى. سالدارىنان دۋباي حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ (DXB) دەمالىس بولمەسىنە ازداپ زاقىم كەلدى، ءبىراق وقيعا تەز ارادا اۋىزدىقتالدى.

     

