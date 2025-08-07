شەنەۋنىكتەر اقمولا وبلىسى تۇرعىنىنىڭ ارىز-شاعىمىنا جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINNFORM - اقكول قالاسىنىڭ تۇرعىنى الەۋمەتتىك جەلىدە جولدىڭ جاعدايىنا شاعىمداندى. الايدا شەنەۋنىكتەر بۇل شاعىمدى شىندىققا ساي كەلمەيدى دەپ تاۋىپ، 17-تامىزدا قولايلى اۋا رايى جاعدايىندا جول پايدالانۋعا بەرىلەدى دەپ سەندىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
- ەكى ايدان بەرى وسىلاي: قازدى، قالدىردى، بىزدە ادەتتەگىدەي وسى. قار جاۋا باستاعاندا، ىستەيتىن بولسا، ادەتتەگىدەي اسفالت توسەي باستايدى. بۇزىلعان جولمەن اينالىپ وتۋگە ءماجبۇرمىز، - دەپ شاعىمداندى اقكول قالاسىنىڭ تۇرعىنى بيگەلدينوۆ كوشەسىنىڭ جاعدايىنا TikTok جەلىسىندە.
شەنەۋنىكتەر جاريالانىمعا جاۋاپ بەردى.
اقكول اۋدانى تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق سەكتورىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ەۆگەني ماكاگون جاۋاپ بەرگەن بەينەدە جەلىدە پايدا بولعان شاعىمدى شىندىققا ساي كەلمەيتىن اقپارات دەپ اتادى. اقكول اۋدانى اكىمدىگىندە تۇسىندىرگەندەي، اقكول اۋدانى ت ك ش، ج ك جانە ا ج ءبولىمى مەن «دورستروي ماتەريال XXL» ج ش س اراسىندا بيگەلدينوۆ كوشەسى بويىنداعى جولدى قايتا جوندەۋگە مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ تۋرالى كەلىسىمشارت جاسالدى.
- جوبا اياسىندا 2025 -جىلدىڭ 9-شىلدەسىندە مەردىگەر بيگەلدينوۆ كوشەسىندەگى ەسكى سۋ وتكىزگىش قۇرىلىستى بۇزىپ، جاڭاسىن ورناتۋ جۇمىستارىن باستادى. الايدا جەر استى سۋلارىنىڭ دەڭگەيى جوعارى بولۋىنا بايلانىستى مەردىگەر جۇمىستاردى ورىنداۋ مەرزىمدەرىن رەتتەپ، ىرگەنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 1 مەترگە دەيىن قيىرشىق تاس توگىلگەن. سودان كەيىن بەتون نەگىزى دايىندالىپ، گرانيتتى قيىرشىق تاسپەن توگىلدى. قازىرگى كەزدە نەگىز بەكىتىلىپ جاتىر، تەحنولوگيالىق پروتسەسس 28 كۇنگە دەيىن سوزىلادى. سونىمەن بىرگە جۇمىستى جەدەلدەتۋ جانە جۇمىس ساپاسىن باقىلاۋ ماقساتىندا مەردىگەر اككرەديتتەلگەن زەرتحانامەن بەتوننىڭ ناقتى بەرىكتىگىن انىقتاۋ جانە ونىڭ ءارى قاراي پايدالانۋعا دايىندىعىن باعالاۋ بويىنشا زەرتتەۋ قىزمەتىن جۇرگىزۋگە كەلىسىمشارت جاسالدى - دەپ ءبولىستى ۆەدومستۆو.
قورىتىندى وڭ بولعان جاعدايدا سۋ وتكىزگىش قۇبىردىڭ باستارى مەن بولىكتەرىن ورناتۋ، سودان كەيىن قۇلاما ءبۇيىرىن ورناتۋ جۇزەگە اسىرىلادى. ودان كەيىن اسفالت بەتون جابىنىنىڭ نەگىزى قالانىپ، اسفالتبەتون جابىنى سالىنادى. قولايلى اۋا رايى جاعدايىندا جۇمىس 2025 -جىلدىڭ 17-تامىزىنا دەيىن اياقتالادى.
اقكول اۋداندىق تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ءبولىمىنىڭ باسشىسى كەلتىرىلگەن قولايسىزدىقتار ءۇشىن تۇرعىنداردان كەشىرىم سۇرادى.
