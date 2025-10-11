شەنگەن ايماعىنا كىرۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى: ءتولقۇجاتتاعى شتامپ الىنادى
استانا. KAZINFORM - شەنگەن ايماعى ەلدەرىنە كىرۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى ەو- مەن ۆيزاسىز رەجيمنىڭ بار- جوعىنا قاراماستان، باسقا ەلدەردىڭ ازاماتتارىنا قولدانىلادى. شەكارادان وتكەندە ساياحاتشىلاردى نە كۇتەدى جانە ولار نەنى ءبىلۋى كەرەك؟ بۇل تۋرالى DW جازدى.
2025 -جىلدىڭ 12-قازانىنان باستاپ 29 ەۋروپالىق ەلدىڭ سىرتقى شەكاراسىن كەسىپ ءوتۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى ە و-عا كىرمەيتىن ەلدەردىڭ ازاماتتارى ءۇشىن ە و-مەن ۆيزاسىز رەجيمنىڭ بار-جوعىنا قاراماستان كۇشىنە ەنەدى. شەنگەن ايماعى ەلدەرى ەلەكتروندى كىرۋ جۇيەسىن (EES) ەنگىزىپ جاتىر. ولار حالىقارالىق اۋەجايلاردا، تەمىرجول ۆوكزالدارىندا، اۆتوموبيلدىك شەكارا وتكەلدەرىندە جانە تەڭىز پورتتارىندا كىرۋ جانە شىعۋ كەزىندە ءۇشىنشى ەل ازاماتتارىنىڭ بيومەتريالىق دەرەكتەرىن جيناپ، تەكسەرەدى.
شەنگەن ايماعىنا كىرۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى كىمگە اسەر ەتەدى؟
EES شەنگەن ايماعىنا 180 كۇندىك مەرزىم ىشىندە 90 كۇنگە دەيىن قىسقا مەرزىمدى بولۋ ءۇشىن كەلگەن ءۇشىنشى ەل ازاماتتارىنىڭ دەرەكتەرىن ەلەكتروندى تۇردە تىركەيدى. شەنگەن ايماعىندا تۇرۋعا رۇقساتى بار ءۇشىنشى ەلدىڭ ازاماتتارىنا بۇل ەرەجە اسەر ەتپەيدى.
ە و ەلدەرىنىڭ رەزيدەنتتەرى مەن ازاماتتارى، سونداي-اق ۇزاق مەرزىمدى شەنگەن ۆيزاسى بار ادامدار ءۇشىن ۆيزا نەمەسە تۇرۋعا ىقتيارحات پەن ءتولقۇجات ۇسىنۋ تالاپ ەتىلەتىن جەكە كەزەكتەر قۇرىلادى.
شەنگەن ايماعىنا كىرۋ ءتارتىبى قالاي وزگەرەدى؟
جاڭا جۇيەگە العاش رەت حابارلاسقاندا سىزدەن فوتوسۋرەتكە ءتۇسىرۋ جانە ساۋساق ىزدەرىن الۋ تالاپ ەتىلەدى. بۇل ءتولقۇجات اقپاراتىن قامتيتىن ساندىق جازبانى جاسايدى. شەنگەن ايماعىنىڭ شەكاراسىن كەلەسى كەسىپ وتكەندە، ءسىزدىڭ بيومەتريالىق دەرەكتەرىڭىز وسى جازبامەن سالىستىرىلادى. 12 جاسقا دەيىنگى بالالارعا ساۋساق ىزدەرىن بەرۋ قاجەت ەمەس.
تىركەلۋ ارنايى EES تەرمينالدارىندا نەمەسە ءتولقۇجات اقپاراتىن سكانەرلەيتىن جانە جولاۋشىلاردىڭ بيومەتريالىق دەرەكتەرىن جينايتىن شەكارالىق باقىلاۋ- وتكىزۋ بەكەتتەرىندە قاجەت بولادى. قۇرىلعىلاردى تەك بيومەتريالىق ءتولقۇجات يەلەرى پايدالانا الادى.
بارلىق شەكارا بەكەتتەرى جاڭا جۇيەگە بىردەن اۋىسپايدى. ەنگىزۋ كەزەڭ- كەزەڭىمەن جۇرگىزىلەتىن بولادى: 2026 -جىلدىڭ 10-ساۋىرىنە دەيىن بارلىق وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە تولىعىمەن ەنگىزىلەدى. ءتولقۇجات مورلەرى دەرەكقورداعى ەلەكتروندى جازبالارمەن اۋىستىرىلادى.
ازىرگە ەۋروپالىق بيلىك قاي شەكارا وتكەلىندە جانە جۇيەنى قاشان قولدانۋدى باستاۋ كەرەكتىگىن وزدەرى شەشە الادى. وتپەلى كەزەڭ شەكاراشىلارعا، كولىك قىزمەتكەرلەرىنە جانە ساياحاتشىلارعا جاڭا تارتىپتەرگە بەيىمدەلۋگە ۋاقىت بەرۋى كەرەك.
بريتاندىق The Independent باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، تەك چەحيا، ەستونيا جانە ليۋكسەمبۋرگ 12-قازاندا EES-تى تولىعىمەن ەنگىزەدى. گەرمانيادا ديۋسسەلدورف اۋەجايىنان باستالادى، مۇندا باستاپقىدا جولاۋشىلاردىڭ از عانا پايىزى جاڭا جۇيەدەن ءوتۋى كەرەك.