شەمىشكە شاعۋ سوقىرىشەك قاۋپىن ارتتىرا ما؟
شەمىشكە شاعۋ سوقىرىشەك قاۋپىن ارتتىرا ما؟ بۇل ساۋالعا گاستروەنتەرولوگ يۋليا سلاستەن جاۋاپ بەردى، - دەپ حابارلايدى ماسساگەت.
يۋليا سلاستەن «كوپ مولشەردە شەمىشكە شاقسا، سوقىرىشەك پايدا بولادى» دەگەن پىكىردى ميف دەپ اتادى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، كۇنباعىس داندەرى وتە كىشكەنتاي جانە ىشەككە جەتپەي قورىتىلادى. دەگەنمەن ول ءبىر ۋاقىتتا تىم كوپ شەمىشكە شاقپاۋعا كەڭەس بەردى. سەبەبى بۇل ىسىنۋگە، جۇرەك اينۋعا، ءىش قاتۋعا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
گاستروەنتەرولوگ شەمىشكە ەمەس، ءىش قاتۋ سوقىرىشەكتىڭ دامۋىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.