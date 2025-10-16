ەشكىمگە ەشقاشان بەرۋگە بولمايتىن زاتتار
استانا. قازاقپارات - كەيدە وزگە ادامنىڭ سۇلگىسىن نەمەسە قىرىنۋ قۇرالىن پايدالانۋ ۇساق-تۇيەك نارسە بولىپ كورىنەدى. الايدا دارىگەرلەر مۇنداي ادەتتىڭ سالدارى اۋىر بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. زەرتتەۋلەرگە سۇيەنسەك، باكتەريالار مەن ۆيرۋستار ماتادا، پلاستيكتە جانە مەتال بەتتەرىندە اپتالاپ، ءتىپتى جىلداپ ءومىر سۇرە الادى.
ماماندار ەڭ قاۋىپتى ءۇش زاتتى اتادى - سۇلگى، ءتىس شەتكاسى جانە قىرىنۋ قۇرالى. بۇل زاتتار تەرىمەن جانە شىرىشتى قابىقتارمەن تىكەلەي جاناساتىندىقتان، پاتوگەندەر وڭاي تارايدى.
مىسالى، ا ق ش-تا جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋ كەزىندە ورتاق سۇلگىنى پايدالانعان سپورتشىلاردىڭ ستافيلوكوكك ينفەكسياسىن جۇقتىرۋ قاۋپى سەگىز ەسە جوعارى بولعان. ال ءتىس شەتكالارى ارقىلى گەرپەس، ەپشتەين-بارر جانە گەپاتيت س ۆيرۋستارى بەرىلۋى مۇمكىن.
قىرىنۋ قۇرالدارى دا ەرەكشە قاۋىپ توندىرەدى: ءتىپتى كىشكەنتاي جارانىڭ ءوزى ۆيرۋستار مەن باكتەريالارعا جول اشادى. ءبىر قۇرالدى قولدانعاننان پاپيللوما ۆيرۋسىن جۇقتىرۋ ىقتيمالدىعى وتە جوعارى.