شەكاراماڭى وڭىرلەردە جەردى زاڭسىز بەرۋ فاكتىلەرى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - شەكاراماڭى وڭىرلەردە جەر ۋچاسكەلەرىن زاڭ تالاپتارىن بۇزا وتىرىپ بەرۋ فاكتىلەرى انىقتالدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- ءبىرقاتار شەكاراماڭى وڭىرىندە جەر ۋچاسكەلەرىن زاڭناما تالاپتارىن، ونىڭ ىشىندە 100 مەترلىك شەكارا بەلدەۋى شەگىن بۇزا وتىرىپ بەرۋ جانە پايدالانۋ فاكتىلەرى انىقتالدى. ولاردى قۇقىق يەلەنۋشىلەردىڭ ەرىكتى تۇردە باس تارتۋىن، جالداۋ كەلىسىمشارتتارىن سوت تارتىبىمەن داۋلاۋ، وتەماقى تولەي وتىرىپ ساتىپ الۋ جانە ماجبۇرلەپ يەلىكتەن شىعارۋدى قوسا العاندا مەملەكەت مەنشىگىنە قايتارۋ شارالارى قابىلدانىپ جاتىر. ەڭ اۋقىمدى زاڭ بۇزۋشىلىقتار شىعىس قازاقستان، تۇركىستان، الماتى، اباي جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا انىقتالدى، - ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ دەرەگىنشە، كەيبىر وڭىردە زاڭ بۇزۋشىلىقتار جويىلسا، ەندى بىرىندە جەرگە ورنالاستىرۋ جوبالارىن راسىمدەۋ، سوت راسىمدەرىن جۇرگىزۋ جانە وتەماقىنى قارجىلاندىرۋ ماسەلەلەرىن شەشۋ كەزەڭىندە جۇمىس جالعاسىپ جاتىر.
- جامبىل وبلىسىندا جەر ۋچاسكەلەرىن وتەماقى تولەي وتىرىپ، ساتىپ الۋ جۇزەگە اسىرىلۋدا. ال تۇركىستان وبلىسىندا كەيىننەن ماجبۇرلەپ يەلىكتەن شىعارۋ ءۇشىن جەرگە ورنالاستىرۋ جوبالارى دايىندالدى. الماتى وبلىسىندا ۋچاسكەلەردىڭ ءبىر بولىگى قايتارىلىپ، قالعاندارى بويىنشا قايتارۋ راسىمدەرى جۇرگىزىلۋدە، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇعان دەيىن بالقاش جاعالاۋىنداعى جەر ۋچاسكەسى مەملەكەتكە قايتارىلعانىن جازعان ەدىك.