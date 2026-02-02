ق ز
    11:12, 02 - اقپان 2026 | GMT +5

    شەكارادا قارۋ-جاراق، جانارماي جانە ۆاليۋتا كونترابانداسى اشكەرەلەندى

    استانا. KAZINFORM - شەكارا كەڭىستىگىندە 3026  ق ر زاڭنامالارىن بۇزعان ادامدى ۇستادى، سونىڭ ىشىندە 2594 شەتەل ازاماتى. بۇل تۋرالى شەكارا قىزمەتى حابارلادى.

    ҰҚК
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى مەملەكەتتىك شەكارانى كۇزەتۋ مەن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ اياسىندا 2026 -جىلعى قاڭتاردا قۇزىرلى ورگاندارمەن ءوزارا ارەكەتتەسە وتىرىپ:

    شەكارا كەڭىستىگىندە 3026 ق ر زاڭنامالارىن بۇزعان ادامدى ۇستادى، سونىڭ ىشىندە 2594 شەتەل ازاماتى.

    مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى تاۋارلار مەن جۇكتەردى زاڭسىز وتكىزۋدىڭ 1062 فاكتىسىنىڭ الدى الىندى، سونىڭ ىشىندە:

    25 فاكتى - قارۋلار مەن وق- دارىلەر (2 مىلتىق، 66 دانا سۋىق قارۋ، 3 دانا جارىق- دىبىس گراناتاسى، 78 دانا وق-دارىلەر)؛

    580 فاكتى - 60 توننادان اساتىن مولشەردە جانار- جاعارماي ماتەريالدارى؛

    376 فاكتى - جالپى سوماسى 620 ميلليون تەڭگەدەن استام حالىق تۇتىنۋ تاۋارلارى؛

    81 فاكتى - جالپى سوماسى 860 ميلليون تەڭگەدەن استام شەتەل ۆاليۋتاسى.

    كاسپي سۋ ايدىنىندا براكونەرلىك ءىس-ارەكەتتەردىڭ 5 فاكتىسىنىڭ جولى كەسىلدى، زاڭسىز بالىق اۋلاۋ قۇرالدارى تاركىلەندى.

    بۇل فاكتىلەر بويىنشا ماتەريالدار پروتسەسسۋالدىق شەشىمدەر قابىلداۋ ءۇشىن قۇقىق قورعاۋ جانە سوت ورگاندارىنا جىبەرىلدى.

    ايتا كەتەلىك ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى بىلتىر 75 ميلليارد تەڭگەدەن استام زالالدىڭ الدىن العان ەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
