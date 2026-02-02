شەكارادا قارۋ-جاراق، جانارماي جانە ۆاليۋتا كونترابانداسى اشكەرەلەندى
استانا. KAZINFORM - شەكارا كەڭىستىگىندە 3026 ق ر زاڭنامالارىن بۇزعان ادامدى ۇستادى، سونىڭ ىشىندە 2594 شەتەل ازاماتى. بۇل تۋرالى شەكارا قىزمەتى حابارلادى.
ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى مەملەكەتتىك شەكارانى كۇزەتۋ مەن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ اياسىندا 2026 -جىلعى قاڭتاردا قۇزىرلى ورگاندارمەن ءوزارا ارەكەتتەسە وتىرىپ:
مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى تاۋارلار مەن جۇكتەردى زاڭسىز وتكىزۋدىڭ 1062 فاكتىسىنىڭ الدى الىندى، سونىڭ ىشىندە:
25 فاكتى - قارۋلار مەن وق- دارىلەر (2 مىلتىق، 66 دانا سۋىق قارۋ، 3 دانا جارىق- دىبىس گراناتاسى، 78 دانا وق-دارىلەر)؛
580 فاكتى - 60 توننادان اساتىن مولشەردە جانار- جاعارماي ماتەريالدارى؛
376 فاكتى - جالپى سوماسى 620 ميلليون تەڭگەدەن استام حالىق تۇتىنۋ تاۋارلارى؛
81 فاكتى - جالپى سوماسى 860 ميلليون تەڭگەدەن استام شەتەل ۆاليۋتاسى.
كاسپي سۋ ايدىنىندا براكونەرلىك ءىس-ارەكەتتەردىڭ 5 فاكتىسىنىڭ جولى كەسىلدى، زاڭسىز بالىق اۋلاۋ قۇرالدارى تاركىلەندى.
بۇل فاكتىلەر بويىنشا ماتەريالدار پروتسەسسۋالدىق شەشىمدەر قابىلداۋ ءۇشىن قۇقىق قورعاۋ جانە سوت ورگاندارىنا جىبەرىلدى.
ايتا كەتەلىك ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى بىلتىر 75 ميلليارد تەڭگەدەن استام زالالدىڭ الدىن العان ەدى.