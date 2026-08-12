KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەكارا قىزمەتى جانار-جاعارمايدى زاڭسىز اكەتۋدىڭ 411 دەرەگىن انىقتادى

    استانا. KAZINFORM - شەكارا ارقىلى جالپى سوماسى 1 ميلليارد تەڭگەدەن استام تاۋارلار مەن جۇكتەردى زاڭسىز تاسىمالداۋدىڭ 551 فاكتىسىنىڭ جولى كەسىلدى

    Шекара қызметі жанар-жағармайды заңсыз әкетудің 411 дерегін анықтады
    فوتو: ۇ ق ك

    ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە قۇقىققا قايشى ارەكەتتەردى انىقتاۋ جانە جولىن كەسۋ بويىنشا تۇراقتى جۇمىس ىستەلىپ جاتىر.

    1-10-تامىز ارالىعىندا شەكارا ارقىلى جالپى سوماسى 1 ميلليارد تەڭگەدەن استام تاۋارلار مەن جۇكتەردى زاڭسىز تاسىمالداۋدىڭ 551 فاكتىسىنىڭ جولى كەسىلدى.

    اتاپ ايتقاندا، جانار-جاعارماي ماتەريالدارىن زاڭسىز الىپ شىعۋدىڭ 411 ارەكەتىنە، سونداي-اق حالىق تۇتىناتىن تاۋارلاردى وتكىزۋ ءتارتىبىن بۇزۋدىڭ 140 فاكتىسىنە جول بەرىلمەدى.

    كىنالى ادامدار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.

    ايتا كەتەلىك شەكارادا 645 ميلليون تەڭگەدەن استام دەكلاراتسيالانباعان ۆاليۋتا انىقتالعان ەدى.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور