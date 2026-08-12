شەكارا قىزمەتى جانار-جاعارمايدى زاڭسىز اكەتۋدىڭ 411 دەرەگىن انىقتادى
استانا. KAZINFORM - شەكارا ارقىلى جالپى سوماسى 1 ميلليارد تەڭگەدەن استام تاۋارلار مەن جۇكتەردى زاڭسىز تاسىمالداۋدىڭ 551 فاكتىسىنىڭ جولى كەسىلدى
ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە قۇقىققا قايشى ارەكەتتەردى انىقتاۋ جانە جولىن كەسۋ بويىنشا تۇراقتى جۇمىس ىستەلىپ جاتىر.
1-10-تامىز ارالىعىندا شەكارا ارقىلى جالپى سوماسى 1 ميلليارد تەڭگەدەن استام تاۋارلار مەن جۇكتەردى زاڭسىز تاسىمالداۋدىڭ 551 فاكتىسىنىڭ جولى كەسىلدى.
اتاپ ايتقاندا، جانار-جاعارماي ماتەريالدارىن زاڭسىز الىپ شىعۋدىڭ 411 ارەكەتىنە، سونداي-اق حالىق تۇتىناتىن تاۋارلاردى وتكىزۋ ءتارتىبىن بۇزۋدىڭ 140 فاكتىسىنە جول بەرىلمەدى.
كىنالى ادامدار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
ايتا كەتەلىك شەكارادا 645 ميلليون تەڭگەدەن استام دەكلاراتسيالانباعان ۆاليۋتا انىقتالعان ەدى.