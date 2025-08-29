شەكارا قىزمەتى تامىز ايىندا ەلگە زاڭسىز كىرگىزىلمەك بولعان 678 ءدىني كىتاپتى تاركىلەدى - ۇ ق ك
استانا. KAZINFORM - ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى 2025 -جىلعى تامىزدا قۇزىرەتتى ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساي وتىرىپ، شەكارا كەڭىستىگىندە 4610 ق ر زاڭناماسىن بۇزۋشىنى، سونىڭ ىشىندە: شەكارانى بۇزعانى ءۇشىن 39 شەتەل ازاماتىن، شەكارانى بۇزۋ ارەكەتى ءۇشىن 25 شەتەل ازاماتىن ۇستادى.
بۇل تۋرالى ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىڭ قىزمەتىنىڭ شەكارا قىزمەتىنەن ءمالىم بولدى.
تاراتىلعان مالىمەتتەرگە قاراعاندا، تامىز ايىندا مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى تاۋارلار مەن جۇكتى زاڭسىز وتكىزۋدىڭ 1352 فاكتىسىنىڭ الدى الىندى. سونىڭ ىشىندە:
جالپى سالماعى 5 ك گ استام ەسىرتكى زاتتارى؛
قارۋلار مەن وق-دارىلەردىڭ 47 فاكتىسى (1 بىرلىك اتىس، 1 بىرلىك جاراقاتتاندىرۋشى، 1 بىرلىك گازبەن اتاتىن، 1 بىرلىك پنيەۆماتيكالىق، 151 بىرلىك سۋىق قارۋ، 191 وق-دارىلەر)؛
ءدىني ادەبيەتتىڭ 18 فاكتىسى (678 دانا)؛
جالپى سوماسى 5,5 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن جانار-جاعارمايدىڭ 499 فاكتىسى (18500 ليتردەن استام)؛
جالپى سوماسى 1,5 ميلليارد تەڭگەدەن استام حالىق تۇتىنۋ تاۋارلارىنىڭ 598 فاكتىسى؛
جالپى سوماسى 1,5 ميلليارد تەڭگەدەن استام ۆاليۋتانىڭ 157 فاكتىسى.
كاسپي سۋ ايلاعىندا 55 براكونەرلىك فاكتىسىنىڭ جولى كەسىلدى. سونىڭ ىشىندە:
9 ءجۇزۋ قۇرالى؛
21 ك م-دان ارتىق اۋ مەن براكونەرلىك اۋلاۋ قۇرالدارى؛
240 دانا (1440 ك گ) بەكىرە تۇقىمداس بالىق؛
28 دانا (19 ك گ) سيرەك كەزدەسەتىن بالىق ءتۇرلى الىپ قويىلدى؛
الدى الىنعان زالال سوماسى 566 ميلليون تەڭگەدەن استامدى قۇرادى.
وسى فاكتىلەر بويىنشا ماتەريالدار زاڭبۇزۋشىلاردى جاۋاپقا تارتۋ ءۇشىن قۇقىق قورعاۋ جانە سوت ورگاندارىنا جولداندى. مەملەكەتتىك شەكارادا قانداي دا ءبىر شەكتەۋ شارالارى ەنگىزىلگەن جوق، بارلىق وتكىزۋ پۋنكتتەرى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر.
-2025 -جىلعى 25-تامىزدان باستاپ قازاقستان- قىرعىزستان مەملەكەتتىك شەكاراسىنىڭ ۋچاسكەسىندەگى «كەگەن» (الماتى وبلىسىنىڭ رايىمبەك اۋدانى) اۆتوموبيلدىك وتكىزۋ پۋنكتى تاۋلىك بويى جۇمىس رەجيمىنە اۋىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.