eGov Mobile قوسىمشاسىنىڭ جاڭا نۇسقاسى قازاقستاندىقتارعا قولجەتىمدى بولدى
استانا. قازاقپارات - eGov Mobile ءموبيلدى قوسىمشاسى سوڭعى جىلدارداعى ەڭ اۋقىمدى جاڭارتۋدان ءوتتى: ينتەرفەيسى قايتا جاسالدى، ناۆيگاتسياسى جەتىلدىرىلدى، ينتەللەكتۋالدى ىزدەۋ مەن سيفرلىق قۇجاتتارعا جەدەل قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگى قوسىلدى.
جاڭارتۋ ءوسىپ كەلە جاتقان سۇرانىسقا جاۋاپ رەتىندە ىسكە اسىرىلدى - بەس جىل ىشىندە eGov Mobile قولدانۋشىلارىنىڭ سانى التى ەسەگە ءوسىپ، 11 ميلليوننان استى.
ينتەللەكتۋالدى ىزدەۋ جانە ۆيرتۋالدى كومەكشى
باستى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - ينتەللەكتۋالدى ىزدەۋ. ەندى سۇرانىستى ەنگىزگەن ساتتە بارلىق سايكەس ناتيجەلەر كورسەتىلەدى: قىزمەتتەر مەن ومىرلىك جاعدايلار. ىزدەۋ جولاعىنىڭ جانىندا جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە جۇمىس ىستەيتىن eGov AI ۆيرتۋالدى كومەكشىسى پايدا بولدى.
eGov AI قوسىمشاعا كىرىكتىرىلگەن جانە پايدالانۋشىلارعا مەملەكەتتىك قىزمەتتەر جونىندە قاجەتتى اقپاراتتى جىلدام تابۋعا كومەكتەسەدى. ول چات فورماتىندا جۇمىس ىستەيدى - سۇراق قويساڭىز، كومەكشى قاراپايىم تىلمەن نە ىستەۋ كەرەگىن تۇسىندىرەدى، قاجەت بولسا بىردەن ءتيىستى بولىمگە نەمەسە قىزمەتكە باعىتتايدى. مۇنداي ءتاسىل ۋاقىتتى ۇنەمدەپ، ناۆيگاتسيانى جەڭىلدەتەدى. ىزدەۋ جولاعى جانىنداعى eGov AI بەلگىشەسىن باسۋ جەتكىلىكتى - سول ساتتە چات اشىلىپ، بىرنەشە سەكۋند ىشىندە جاۋاپ الۋعا بولادى.
قاۋىپسىزدىك كۇشەيتىلدى
جاڭارتۋ بارىسىندا اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىككە ەرەكشە ءمان بەرىلدى. جەكە دەرەكتەردى قورعاۋ دەڭگەيى ارتتىرىلدى، جۇيەنىڭ سىرتقى قاۋىپتەرگە توزىمدىلىگىن جوعارىلاتۋعا باعىتتالعان تەحنيكالىق جەتىلدىرۋلەر ەنگىزىلدى.
ىڭعايلى ناۆيگاتسيا
باستى بەتتە ەندى ەڭ تانىمال سەرۆيستەردىڭ بەلگىشەلەرى كورسەتىلەدى - ونىڭ ىشىندە مەملەكەتتىك قىزمەتتەرگە جەدەل قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگى دە بار. كوزگە بىردەن تۇسەتىن جەرگە ورنالاستىرىلعان eGov لوگوتيپى قىزمەتتەر كاتالوگىنا تىكەلەي وتەدى. مۇندا بارلىق قىزمەتتەر تاقىرىپتار بويىنشا رەتتەلىپ بەرىلگەن. ناۆيگاتسيا ەلەكتروندىق ۇكىمەت جانە ە- ليتسەنزيالاۋ پورتالى باعىتتارى بويىنشا بولىنگەن. تومەنگى بولىكتە جاڭا مۇمكىندىكتەر جونىندەگى قىسقاشا اقپاراتتىق باننەرلەر، سونداي- اق توپ- قىزمەتتەر، تانىمال جانە ۇسىنىلعان قىزمەتتەر ءتىزىمى ورنالاسقان.
جاڭارتىلعان «سەرۆيستەر» ءبولىمى
قولدانۋشىلار ءۇشىن بارلىق سيفرلىق سەرۆيستەر ءتىزىمى ەندى قوسىمشانىڭ تومەنگى مازىرىندەگى «سەرۆيستەر» بەلگىشەسى ارقىلى قولجەتىمدى. باستى بەتتەگى تانىمال سەرۆيستەردەن بولەك، مۇندا بارلىق قولجەتىمدى قۇرالدار بولىمدەر بويىنشا توپتاستىرىلعان.
ينتەرفەيسى دە ىڭعايلىراق بولدى: ءار سەرۆيس قاسىندا تۇيرەۋىش بەينەسىندەگى بەلگىشە بار - ونى باسقاندا قىزمەت اۆتوماتتى تۇردە تانىمالدار تىزىمىنە قوسىلادى. سونداي- اق نەگىزگى فۋنكتسيالاردى قىسقاشا سيپاتتايتىن باننەرلەر ورنالاستىرىلعان، بۇل قوسىمشا مۇمكىندىكتەردى تەزىرەك يگەرۋگە كومەكتەسەدى.
سيفرلىق قۇجاتتارعا جەدەل قول جەتكىزۋ
«سيفرلىق قۇجاتتار» ءبولىمى ايتارلىقتاي جاڭارتىلدى. جەكە كۋالىك، پاسپورت، تۋۋ تۋرالى كۋالىك جانە وزگە دە ماڭىزدى قۇجاتتار ەندى باستى بەتتە بىردەن كورسەتىلەدى - جەكە بولىمگە كىرۋدىڭ قاجەتى جوق. بۇل قاجەتتى قۇجاتتى نەمەسە ونىڭ ءتۇپنۇسقالىعىن تەكسەرۋگە ارنالعان QR- كودتى لەزدە كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ومىرلىك جاعدايلار كاتالوگى
پايدالانۋشىلارعا قولايلى بولۋى ءۇشىن ومىرلىك جاعدايلار بويىنشا جەكە كاتالوگ ەنگىزىلدى. مۇندا، مىسالى، ەمحاناعا تىركەلۋ، قۇجاتتاردى قالپىنا كەلتىرۋ نەمەسە جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءتارتىبى بويىنشا كەزەڭ- كەزەڭىمەن نۇسقاۋلىق بەرىلگەن. قاجەتتى جاعداي تاڭدالعان كەزدە قۇرىلىمدالعان اقپارات اشىلادى: قانداي ارەكەتتەردى ورىنداۋ كەرەك، قايدا جۇگىنۋ قاجەت، قاي قىزمەتتى پايدالانۋ كەرەك جانە وسى جاعدايدا قانداي نورماتيۆتىك قۇجاتتار قولدانىلادى.
ءار ومىرلىك جاعداي ينتەراكتيۆتى ساۋالناما ارقىلى تولىقتىرىلادى. ونىڭ ناتيجەسى بويىنشا پايدالانۋشىعا جەكە ستسەناريي ۇسىنىلادى. ەگەر ۇسىنىلعان شەشىم سايكەس كەلمەسە، ساۋالنامانى قايتا ءوتىپ، بالاما نۇسقانى الۋعا بولادى.
eGov QR قىزمەتىنىڭ جەتىلدىرىلۋى
ەندى ەكراندا قىزمەتتىڭ ماقساتى تۋرالى تۇسىنىكتەمە كورسەتىلەدى، ال قاجەت بولعان جاعدايدا تۇنگى ۋاقىتتا قولدانۋعا ىڭعايلى بولۋ ءۇشىن ەكران اۆتوماتتى تۇردە جارىقتانادى.
«حابارلامالار» ءبولىمىن جاڭارتۋ
قىزمەت مارتەبەلەرى، ساۋالناما ناتيجەلەرى جانە ماڭىزدى جاڭارتۋلار تۋرالى حابارلامالار ەندى تاقىرىپتار بويىنشا توپتاستىرىلعان، بۇل قاجەتتى اقپاراتتى ىزدەۋدى جەڭىلدەتەدى.
جەكە پروفيلدەگى كەڭەيتىلگەن دەرەكتەر
پروفيلدە ەندى جەكە مالىمەتتەر، وتباسى، دەنساۋلىق، ەڭبەك قىزمەتى، ايىپپۇلدار، مۇلىك جانە باسقا دا سالالارعا قاتىستى اقپارات كورسەتىلەدى. سونداي-اق بەرىلگەن كەلىسىمدەر تاريحى قولجەتىمدى، ال قاجەتتى بولىمگە ءوتۋ ايقىن جانە لوگيكالىق ناۆيگاتسيا ارقىلى جۇزەگە اسادى.
eGov Mobile-دىڭ اۋقىمدى جاڭارتۋى ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك كورسەتىلەتىن قىزمەتتەر كوميتەتى مەن «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق- نىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ ناتيجەسى بولدى.
ايتا كەتەيىك، eGov پورتالىندا مەمقىزمەتتەر بويىنشا قوڭىراۋ شالۋعا ارنالعان قوسىمشا ءنومىر ىسكە قوسىلادى.