    13:25, 27 - اقپان 2026 | GMT +5

    شۋچەدەگى جارىلىستا قازا تاپقانداردىڭ وتباسىنا 2 ميلليون تەڭگەدەن بەرىلەدى

    استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسى بۋراباي اۋدانىنىڭ اكىمى اراي سادىقوۆ شۋچەدەگى قايعىلى وقيعادان زارداپ شەككەندەرگە تولەنەتىن تولەمدەر تۋرالى ايتتى.

    فوتو: اقمولا وبلىسى ت ج د

    جاعداي دەرەۋ باقىلاۋعا الىندى، جەدەل شتابتىڭ قۇرىلدى.

    - 28 ادام زارداپ شەكتى، 7 ادام قازا تاپتى، ولاردىڭ ىشىندە ءبىر كامەلەتكە تولماعان بار. بارلىق قاجەتتى كومەك تولىق كولەمدە كورسەتىلىپ جاتىر.

    قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا 2 ميلليون تەڭگە مولشەرىندە ءبىرجولعى ماتەريالدىق كومەك تولەنەدى، ال زارداپ شەككەندەرگە 1 ميلليون تەڭگەدەن بەرىلەدى، - دەدى بۋراباي اۋدانىنىڭ اكىمى اراي سادىقوۆ.

    اكىمدىك جەرلەۋ راسىمدەرىن ۇيىمداستىرۋعا بايلانىستى بارلىق ۇيىمداستىرۋشىلىق ماسەلەلەردى ءوز موينىنا الدى.

    قارالى ءىس-شارالارعا قاتىسۋ ءۇشىن كەلەتىن تۋىستاردى ورنالاستىرۋ جانە الىپ ءجۇرۋ بويىنشا كومەك كورسەتىلىپ جاتىر.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شۋچينسكىدەگى كافەدە گاز قوسپاسى جارىلعانى جونىندە جازعانبىز.

    سونىمەن قاتار، جارىلىستان زارداپ شەككەن 5 ادام كوكشەتاۋ اۋرۋحاناسىنا اۋىستىرىلعانىن حابارلاعانبىز.

    سونداي-اق جارىلىسقا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.

