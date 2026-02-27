شۋچەدەگى جارىلىستا قازا تاپقانداردىڭ وتباسىنا 2 ميلليون تەڭگەدەن بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسى بۋراباي اۋدانىنىڭ اكىمى اراي سادىقوۆ شۋچەدەگى قايعىلى وقيعادان زارداپ شەككەندەرگە تولەنەتىن تولەمدەر تۋرالى ايتتى.
جاعداي دەرەۋ باقىلاۋعا الىندى، جەدەل شتابتىڭ قۇرىلدى.
- 28 ادام زارداپ شەكتى، 7 ادام قازا تاپتى، ولاردىڭ ىشىندە ءبىر كامەلەتكە تولماعان بار. بارلىق قاجەتتى كومەك تولىق كولەمدە كورسەتىلىپ جاتىر.
قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا 2 ميلليون تەڭگە مولشەرىندە ءبىرجولعى ماتەريالدىق كومەك تولەنەدى، ال زارداپ شەككەندەرگە 1 ميلليون تەڭگەدەن بەرىلەدى، - دەدى بۋراباي اۋدانىنىڭ اكىمى اراي سادىقوۆ.
اكىمدىك جەرلەۋ راسىمدەرىن ۇيىمداستىرۋعا بايلانىستى بارلىق ۇيىمداستىرۋشىلىق ماسەلەلەردى ءوز موينىنا الدى.
قارالى ءىس-شارالارعا قاتىسۋ ءۇشىن كەلەتىن تۋىستاردى ورنالاستىرۋ جانە الىپ ءجۇرۋ بويىنشا كومەك كورسەتىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شۋچينسكىدەگى كافەدە گاز قوسپاسى جارىلعانى جونىندە جازعانبىز.
سونىمەن قاتار، جارىلىستان زارداپ شەككەن 5 ادام كوكشەتاۋ اۋرۋحاناسىنا اۋىستىرىلعانىن حابارلاعانبىز.
سونداي-اق جارىلىسقا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.