شۇباتتان سوۋس، سيىردىڭ ميىنان «زاكۋسكا» - استانالىق اسپاز حالىقارالىق بايقاۋدا توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - انتاليادا وتكەن GASTRO ANTALYA 2025 حالىقارالىق بايقاۋىندا «جىلدىڭ التىن اسپازى» اتاعىنا يە بولعان قازاقستاندىق ەسكەندىر سالىقوۆ جارىستىڭ قالاي وتكەنىن قانداي تاعامدار ۇسىنعانىن جانە قازاق اسحاناسىنىڭ ەرەكشەلىگىن قالاي تانىستىرعانىن ايتىپ بەردى.
حالىقارالىق دوداعا 38 ەلدەن 500 دەن استام اسپاز قاتىسىپ، ولاردىڭ جۇمىستارىن 55 كاسىبي قازى باعالاعان. بايقاۋ قورىتىندىسى بويىنشا ەسكەندىر سالىقوۆ التىن جانە كۇمىس مەدالعا يە بولعان.
- وتكەن اي مەن ءۇشىن وتە تارتىستى ءوتتى. دايىندىقتىڭ ۇستىندە جۇردىك، قاي اتالىمنان جۇلدە بۇيىراتىنىن الدىن الا ءبىلۋ مۇمكىن ەمەس. سوندىقتان بارلىعىنا بىردەي دايىندالدىم، - دەدى ول Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «Bugin LIVe» باعدارلاماسىندا.
اسپازدىڭ ايتۋىنشا، انتالياداعى بايقاۋعا شامامەن 3 مىڭ ادام قاتىسقان. قازاقستاننان استانادان ءۇش اسپاز جانە ەلورداداعى قوعامدىق تاماقتاندىرۋ جانە سەرۆيس كوللەدجىنىڭ كوماندالىق قۇرامى ونەر كورسەتكەن. بارلىعى جۇلدەلى ورىندارعا يە بولعان.
- مەن ەكى اتالىمعا قاتىستىم: بالىق تاعامدارى جانە modern cuisine - زاماناۋي باعىتتاعى اس ازىرلەۋ. ءبىر اتالىمدا 45 مينۋتتىڭ ىشىندە اس ءۇيدى دايىنداپ، ەكى ءتۇرلى تاعامدى ەكى پورتسيادان ۇسىنۋ كەرەك. ال كەلەسى كەزەڭدە 90 مينۋتتا باسىتقى (زاكۋسكا)، ىستىق تاعام جانە دەسەرت ازىرلەۋ تالاپ ەتىلەدى. ۋاقىتتى دۇرىس ءبولۋ - ەڭ قيىن تۇسى. قاتەلەسۋگە مۇلدە بولمايدى، - دەيدى ەسكەندىر سالىقوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بايقاۋدا قاتىسۋشىلار تاعام ونىمدەرى مەن ىدىس- اياقتى وزدەرىمەن بىرگە الىپ كەلەدى، ۇيىمداستىرۋشىلار تەك جۇمىس ورنىن ۇسىنادى. بۇل اسپازدىڭ جەكە ءستيلى مەن دايىندىعىن تولىق كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- مەن جارىستا قازاق اسحاناسىن تانىتۋعا تىرىستىم. مىسالى، شۇباتتان ارنايى سوۋس جاساپ، ونى ىستىق تاعامعا قوستىم. بۇعان دەيىن مۇنداي ءتاسىلدى ەشكىم قولدانباعان. سونداي-اق سيىردىڭ ميىنان باسىتقى دايىنداپ، ونى قۋىرىلعان تارى مەن باتات (ءتاتتى كورتوفەل - رەد.) پيۋرەسىمەن ۇسىندىم. تاعامدارىم قازىلار نازارىنا ىلىكتى، - دەيدى ول.
ەسكەندىر سالىقوۆ ازىق-تۇلىك تەحنولوگى ماماندىعىن مەڭگەرگەن، بۇل سالادا 13 جىلدان بەرى ەڭبەك ەتىپ كەلەدى.
