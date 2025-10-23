شاي قاي كەزدە دەنساۋلىققا زيان؟
استانا. قازاقپارات - شايدىڭ پايداسى تۋرالى كوپ ايتىلادى، الايدا ونى تىم ىستىق كۇيدە نەمەسە شامادان تىس كوپ ءىشۋ اعزاعا زيان كەلتىرۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz رەسەيلىك يزۆەستيا باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، 60 گرادۋستان جوعارى تەمپەراتۋراداعى ءشاي دام سەزۋ رەتسەپتورلارىن كۇيدىرىپ، وڭەشتىڭ شىرىشتى قابىعىن زاقىمدايدى. مۇنداي ىستىق شايدى ءجيى ءىشۋ قاتەرلى ىسىك اۋرۋلارىنىڭ دامۋ قاۋپىن ارتتىرادى.
«كەي ادامدار قايناعان شايدى «پايدالى» دەپ ويلايدى. ءبىراق ول وڭەشتى كۇيدىرىپ، ءدام سەزۋ سەزىمىن وزگەرتەدى. اسىرەسە اسقازان-ىشەك جولى ءالسىز ادامدار ءۇشىن بۇل قاۋىپتى»، - دەيدى مامان.
شايدى شەكتەن تىس كوپ ءىشۋ جۇيكە جۇيەسىنە سالماق ءتۇسىرىپ، جۇرەك قاعىسىن جيىلەتەدى، تاحيكارديا مەن اريتمياعا اكەلۋى مۇمكىن. ديەتولوگتىڭ ايتۋىنشا، بۇل شاي قۇرامىنداعى كوفەيننىڭ ارتىق اسەرىنەن بولادى.
سونىمەن قاتار، كوپ شاي ىشۋ بۇيرەككە قوسىمشا جۇكتەمە ءتۇسىرىپ، اعزادان پايدالى مينەرالداردىڭ شايىلۋىنا سەبەپ بولادى. مۇنداي جاعدايدا وكسالات تاستارىنىڭ ءتۇزىلۋ قاۋپى ارتادى، بۇل ءزار شىعارۋ جۇيەسى اۋرۋىنا اپارىپ سوعۋى مۇمكىن.
سونداي-اق پەستيتسيد قالدىقتارى باۋىر مەن بۇيرەك قىزمەتىنە كەرى اسەر ەتەدى جانە ۇزاق مەرزىمدە ۋلانۋعا اكەلۋى مۇمكىن.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، اسقازان جاراسى، پانكرەاتيتتىڭ اسقىنۋى كەزىندە شاي ىشۋگە بولمايدى. ول قىشقىلدىقتى ارتتىرىپ، اۋرۋ بەلگىلەرىن كۇشەيتەدى.