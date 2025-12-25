شاي مەن كوفە وكپەگە پايداسىن تيگىزۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات شاي مەن كوفەنى مولشەرىمەن تۇتىنۋ وكپە قىزمەتىن جاقسارتىپ، تىنىس الۋ جۇيەسىنىڭ سوزىلمالى اۋرۋلارىنا شالدىعۋ قاۋپىن تومەندەتۋى مۇمكىن. ەديت كوۋەن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى وسىنداي قورىتىندىعا كەلىپ، ناتيجەلەرىن Food - Function جۋرنالىندا جاريالادى.
زەرتتەۋ UK Biobank دەرەكتەرىنە سۇيەنىپ، شامامەن 367 مىڭ ادامنىڭ تاماقتانۋ ادەتى مەن وكپە جۇمىسىنىڭ كورسەتكىشتەرىن سالىستىرعان. عالىمدار فورسيرلەنگەن تىنىس شىعارۋ كولەمىن، وكپەنىڭ تىرشىلىك سىيىمدىلىعىن، قابىنۋ دەڭگەيىن، سونداي-اق سوزىلمالى وبسترۋكتيۆتى وكپە اۋرۋى مەن استما قاۋپىن باعالادى. راتسيوندى ناقتىلاۋ ءۇشىن ساۋالنامالارمەن قاتار 24 ساعاتتىق تاماقتانۋ كۇندەلىكتەرى دە قولدانىلعان.
ناتيجەلەرگە قاراعاندا، كۇنىنە جارتىدان ەكى شىنىاياققا دەيىن شاي نەمەسە كوفە ءىشۋ وكپەنىڭ جاقسى جۇمىسىمەن، قابىنۋدىڭ تومەن دەڭگەيىمەن جانە حوبل ءقاۋپىنىڭ ازايۋىمەن بايلانىستى. كوفە تۇتىنۋ ەرەسەكتەر اراسىندا استمانىڭ دامۋ ىقتيمالدىعىنىڭ تومەندەۋىمەن دە ۇشتاسقان.
دەگەنمەن، شايدى شامادان تىس ءىشۋ كەيبىر توپتاردا كەرى اسەرمەن بايلانىستىرىلعان. اسىرەسە، ەشقاشان تەمەكى شەكپەگەن ادامداردا كوپ مولشەردە شاي ءىشۋ حوبل قاۋپىن ارتتىرعانداي كورىنگەن. ءبىراق تىنىس الۋ بەلگىلەرى بار قاتىسۋشىلاردى ەسەپتەن شىعارعاندا بۇل بايلانىس جويىلعان. كوفەدەن مۇنداي اسەر بايقالماعان.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، نەگىزگى قاعيدا - ۇستامدىلىق. شاي مەن كوفە سالاۋاتتى راتسيوننىڭ ءبىر بولىگى بولا الادى، الايدا مولشەردەن اسىرۋ قوسىمشا پايدا اكەلمەيدى.