شاي ءىشۋدىڭ دەنساۋلىققا پايداسى قانداي؟
استانا. KAZINFORM - قازاق داستارقانىندا شايدىڭ ورنى ەرەكشە. تاڭەرتەڭ ويانعاندا، قوناق كەلگەندە نەمەسە كەشكى اڭگىمە ۇستىندە - ءبارىمىزدىڭ قولىمىزدا ءبىر شىنى شاي. ءبىراق شايدىڭ ءتۇرى كوپ، ال ولاردىڭ ءارقايسىسىنىڭ اعزاعا اسەرى ءارتۇرلى.
ەندەشە، قانداي شاي ىشكەن دەنساۋلىققا پايدالى ەكەنىن بىرگە انىقتاپ كورەيىك.
جاسىل شاي - تابيعي قۋات بەرەدى
جاسىل شاي انتيوكسيدانتتارعا باي. ول اعزاداعى ۋلى قالدىقتاردى شىعارىپ، جاسۋشالاردى جاڭارتادى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، كۇن سايىن ءبىر شىنى جاسىل شاي ءىشۋ جۇرەك پەن باۋىردىڭ جۇمىسىن جاقسارتادى جانە ارتىق سالماقتان ارىلۋعا كومەكتەسەدى.
يتمۇرىن شايى - يممۋنيتەتتى نىعايتادى
قىزىل يتمۇرىننان دايىندالعان شايدا س دارۋمەنى مول. ول سۋىق تيگەندە، تۇماۋ كەزىندە اعزانى تەز قالپىنا كەلتىرەدى. سونىمەن قاتار قان قىسىمىن رەتتەيدى، تەرى مەن شاشتىڭ ساۋلىعىنا وڭ اسەر ەتەدى.
جالبىز شايى - جايلى ۇيىقتاۋعا كومەكتەسەدى
جالبىز شايى جۇيكە جۇيەسىن تىنىشتاندىرىپ، كۇيزەلىستەن ارىلۋعا كومەكتەسەدى. كەشكە جالبىز شايىن ىشسەڭىز، ۇيقىڭىز جاقسارىپ، باس اۋرۋى مەن شارشاۋ سەزىمى ازايادى. اس قورىتۋ جۇيەسىنە دە وتە پايدالى.
ءزىمبىر شايى - سۋىق تيۋگە قارسى تابيعي ءدارى
ءزىمبىر شايى - كۇز بەن قىس مەزگىلىندە ەڭ پايدالى سۋسىنداردىڭ ءبىرى. ول اعزانى جىلىتادى، قاقىرىق تۇسىرەدى جانە يممۋنيتەتتى كۇشەيتەدى. بال مەن ليمون قوسساڭىز، ونىڭ اسەرى ەسەلەنە تۇسەدى.
تۇيمەداق شايى - اسقازانعا پايدالى
تۇيمەداق شايى اسقازان مەن ىشەك جولىنىڭ جۇمىسىن رەتتەيدى، قابىنۋدى باسادى. سونىمەن قاتار تەرىنى تازارتىپ، اللەرگيالىق اسەرلەردى ازايتادى. بۇل شايدى ۇيىقتار الدىندا ءىشۋ جۇيكەنى تىنىشتاندىرادى.
قارا شاي - سەرگىتەدى
قارا شايدا كوفەين بار، سوندىقتان ول شارشاعان كەزدە سەرگىتىپ، كوڭىل-كۇيدى كوتەرەدى. دەگەنمەن ونى شامادان تىس ءىشۋ اعزانى سۋسىزداندىرىپ، ۇيقىسىزدىق تۋدىرۋى مۇمكىن. كۇنىنە ەكى-ءۇش كەسەدەن ارتىق ىشپەگەن ءجون.
دۇرىس تاڭدالعان شاي اعزانى تازارتىپ، ەنەرگيا بەرەدى، ال شەكتەن تىس تۇتىنۋ كەرىسىنشە زيان تيگىزۋى مۇمكىن. باستىسى، شايدى اعزاڭىزدىڭ ەرەكشەلىگىنە قاراي تاڭداعانىڭىز ءجون.