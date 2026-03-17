22:56, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
شارىن ۇلتتىق پاركىنىڭ اۋماعىندا فوتوتۇزاققا ءشيبورى ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - شارىن ۇلتتىق پاركىنىڭ اۋماعىندا ورناتىلعان فوتوتۇزاققا ءشيبورى (Canis aureus) ءتۇسىرىلدى.
بۇل جىرتقىش - ەكوجۇيەدەگى تابيعي تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن ءتۇر.
ەكوجۇيەدە ولەكسەنى جوياتىن جانە ۇساق اڭ-قۇستار سانىن رەتتەيتىن بيورەتتەۋشى ءرول اتقارادى.
ءشيبورى (Canis aureus) - ورتا كولەمدى جىرتقىش. كوبىنە توپپەن جۇرەدى، وسىمدىكپەن دە، ۇساق جانۋارلارمەن دە قورەكتەنەدى.
