شارىندا فوتوتۇزاققا بورسىق ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - شارىن مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە ورناتىلعان فوتوتۇزاققا بورسىق ءتۇسىپ قالدى.
بورسىق كوبىنە ىمىرتتا جانە تۇندە بەلسەندى بولعانىمەن، بۇل جولى كامەرا ونى كۇندىز تىركەگەن.
بورسىقتىڭ تاعى ءبىر قىزىق ەرەكشەلىگى - ونىڭ ءىنى. جەر استىندا بىرنەشە كىرەبەرىسى مەن ءبىر-بىرىمەن جالعاسقان جولدارى بولۋى مۇمكىن. ءبىر ءىندى بىرنەشە ۇرپاق پايدالانىپ، ول ونداعان جىل بويى ساقتالۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەلىك كاتونقاراعاي پاركىندە ىلبىستەردىڭ سيرەك كەزدەسەتىن تۇرلەرى فوتوتۇزاققا ىلىنگەن ەدى.