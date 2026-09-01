KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شارىندا فوتوتۇزاققا بورسىق ءتۇسىپ قالدى

    استانا. KAZINFORM - شارىن مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە ورناتىلعان فوتوتۇزاققا بورسىق ءتۇسىپ قالدى.

    Шарынды фототұзаққа борсық түстіп қалды
    Фото: видеодан алынған скрин/ ЖИ-мен өңделген

    بورسىق كوبىنە ىمىرتتا جانە تۇندە بەلسەندى بولعانىمەن، بۇل جولى كامەرا ونى كۇندىز تىركەگەن.

    بورسىقتىڭ تاعى ءبىر قىزىق ەرەكشەلىگى - ونىڭ ءىنى. جەر استىندا بىرنەشە كىرەبەرىسى مەن ءبىر-بىرىمەن جالعاسقان جولدارى بولۋى مۇمكىن. ءبىر ءىندى بىرنەشە ۇرپاق پايدالانىپ، ول ونداعان جىل بويى ساقتالۋى مۇمكىن.

    ايتا كەتەلىك كاتونقاراعاي پاركىندە ىلبىستەردىڭ سيرەك كەزدەسەتىن تۇرلەرى فوتوتۇزاققا ىلىنگەن ەدى.

     

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور