شارىن پاركىنىڭ فوتوتۇزاعىنا قىزىل كىتاپتاعى قاراقۇيرىقتار ىلىكتى
استانا. KAZINFORM - شارىن مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىنداعى قىزىل كىتاپقا ەنگەن قاراقۇيرىقتار فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى.
شارىن مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىندا ورناتىلعان فوتوتۇزاقتارعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن سيرەك كەزدەسەتىن جانۋار - قاراقۇيرىق (Gazella subgutturosa) تىركەلدى.
قاراقۇيرىق - ءشول جانە شولەيتتى ايماقتاردى مەكەندەيدى، وتە ساق ءارى جۇيرىك جانۋار.
ۇلتتىق پارك اۋماعىندا سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلاردى قورعاۋ جانە ولاردىڭ تابيعي مەكەندەۋ ورتاسىن ساقتاۋ باعىتىنداعى جۇمىستار جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلەدى. سونىمەن قاتار، فوتوتۇزاق قۇرىلعىلارى ارقىلى جانۋارلار دۇنيەسىنە تۇراقتى مونيتورينگ جاسالىپ، ولاردىڭ تارالۋى، سانى جانە تىرشىلىك ەرەكشەلىكتەرى باقىلاۋعا الىنادى.
ايتا كەتەلىك قۇسبەگىلىك فەدەراتسياسىنىڭ مۇشەسىنەن قىزىل كىتاپقا ەنگەن 35 جىرتقىش قۇس تاركىلەنگەن ەدى.