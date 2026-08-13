شارىن پاركىندە سيرەك كەزدەسەتىن قۇسقا العاش رەت ترەكەر تاعىلدى
استانا. KAZINFORM - شارىن ۇلتتىق پاركىندە تازقارا بالاپانىنا العاش رەت GPS/GSM ترەكەر ورناتىلدى.
2026-جىلعى 25-شىلدەدە شارىن مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە قارا تازقارا بالاپانىنا العاش رەت ساقينا تاعىلىپ، GPS/GSM ترەكەر ورناتىلدى.
قۇرىلعى ارقىلى قۇستىڭ قوزعالىسىن، قونىس اۋدارۋ باعىتتارىن جانە قىستايتىن اۋماقتارىن باقىلاۋعا بولادى.
جۇمىسقا BRCC جانە RRRCN ورنيتولوگتارى قاتىستى. قازاقستاندا تازقارالاردى GPS/GSM ترەكەرلەر ارقىلى بەلگىلەۋ باعدارلاماسى 2024-جىلدان بەرى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. وسى ۋاقىتقا دەيىن 8 قۇسقا ترەكەر ورناتىلعان.
ەسكە سالساق الماتى ماڭىندا جۇرگەن ىلبىسكە سپۋتنيكتىك قارعىباۋ تاعىلعان ەدى.