KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شارىن پاركىندە سيرەك كەزدەسەتىن قۇسقا العاش رەت ترەكەر تاعىلدى

    استانا. KAZINFORM - شارىن ۇلتتىق پاركىندە تازقارا بالاپانىنا العاش رەت GPS/GSM ترەكەر ورناتىلدى.

    В Чарынском нацпарке впервые установили GPS/GSM-трекер на черного грифа
    Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

    2026-جىلعى 25-شىلدەدە شارىن مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە قارا تازقارا بالاپانىنا العاش رەت ساقينا تاعىلىپ، GPS/GSM ترەكەر ورناتىلدى.

    قۇرىلعى ارقىلى قۇستىڭ قوزعالىسىن، قونىس اۋدارۋ باعىتتارىن جانە قىستايتىن اۋماقتارىن باقىلاۋعا بولادى.

    В Чарынском нацпарке впервые установили GPS/GSM-трекер на черного грифа
    Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

    جۇمىسقا BRCC جانە RRRCN ورنيتولوگتارى قاتىستى. قازاقستاندا تازقارالاردى GPS/GSM ترەكەرلەر ارقىلى بەلگىلەۋ باعدارلاماسى 2024-جىلدان بەرى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. وسى ۋاقىتقا دەيىن 8 قۇسقا ترەكەر ورناتىلعان.

    В Чарынском нацпарке впервые установили GPS/GSM-трекер на черного грифа
    Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

    ەسكە سالساق الماتى ماڭىندا جۇرگەن ىلبىسكە سپۋتنيكتىك قارعىباۋ تاعىلعان ەدى.

    қара тазқара
    Фото: Қазақорманы
    қара тазқара
    Фото: Экология министрлігі
    قوعام ايماق
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور