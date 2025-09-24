شارشاۋ، السىزدىك: دارىگەر بۇل بەلگىلەر نەگە قاۋىپتى ەكەنىن ايتتى
لەيكەميا نەمەسە قان وبىرى - سۇيەك كەمىگىندە بولاتىن قاتەرلى اۋرۋ. ونكولوگ مادينا ميرزايەۆانىڭ ايتۋىنشا، بۇل دەرت جەدەل نە باياۋ دامۋى مۇمكىن، العاشىندا بەلگىلەرى دە بايقالمايدى، - دەپ حابارلايدى الماتى قالاسى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى.
لەيكەميانىڭ باستاپقى بەلگىلەرى كوبىنە جاي شارشاۋ نەمەسە ماۋسىمدىق اۋرۋلار سەكىلدى كورىنۋى مۇمكىن. ادام مىنا بەلگىلەرگە نازار اۋدارعانى ءجون: تەز شارشاۋ، السىزدىك، ءجيى سۋىق تيۋ، تەرى بوزارۋى، قىزىل يەك قاناۋى نەمەسە كوگەرۋى.
«بۇل بەلگىلەردى انەميا، ۆيتامين جەتىسپەۋشىلىگى نەمەسە شامادان تىس شارشاۋمەن شاتاستىرۋ وڭاي. لەيكەمياعا كۇدىك بولعان جاعدايدا ناقتى زەرتتەۋلەر تاعايىندالادى: تولىق قان تالداۋى، سۇيەك كەمىگىن پۋنكتسيالاۋ جانە تسيتوگەنەتيكالىق تەستتەر»، - دەيدى مادينا ميرزايەۆا.
بۇگىندە اۋرۋدى ەمدەۋدە ءتيىمدى ادىستەر قولدانىلادى: حيميوتەراپيا، تارگەت پرەپاراتتارى، يممۋنوتەراپيا جانە سۇيەك كەمىگىن ترانسپلانتاتسيالاۋ.