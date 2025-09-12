شاردارا وقيعاسى: اكەسىنە قورلىق كورسەتكەن ۇلدىڭ ايەلىنە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
تۇركىستان. KAZINFORM - ايەلگە قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى.
تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، شاردارا اۋدانىندا قارت كىسىنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى بىرنەشە باعىتتا تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇعان دەيىن قىلمىستىق كودەكستىڭ «جابىرلەنۋشىنىڭ ولىمىنە اكەپ سوققان قاساقانا اۋىر دەنە جاراقاتىن كەلتىرۋ» بابى بويىنشا ءىس قوزعالىپ، كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالعان بولاتىن. قازىرگى تاڭدا ول سوت سانكتسياسىمەن قاماۋدا وتىر.
- سونىمەن قاتار ايەل ادامعا قاتىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ «توپ بولىپ جاسالعان ۇرىپ-سوعۋ» بابى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى. قازىرگى تاڭدا بولعان وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋ ءۇشىن تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ونىڭ ناتيجەسى بويىنشا بارلىق قاتىسۋشىنىڭ ارەكەتتەرىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلىپ، ءتيىستى پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆا اقپاراتىندا.
سونىمەن قاتار، پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى بۇعان دەيىن جابىرلەنۋشىدەن نەمەسە وزگە ازاماتتاردان زورلىق-زومبىلىق دەرەكتەرى تۋرالى شاعىم تۇسپەگەنىن مالىمدەدى.
قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس، تەرگەۋ مۇددەسىنە بايلانىستى وزگە اقپارات جاريا ەتىلمەيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن تۇركىستان وبلىسىندا اكەسىن ۇرىپ، قورلىق كورسەتكەن تۇرعىن قاماۋعا الىنعانىن جازعان بولاتىنبىز.