شارمانوۆتىڭ ۇلى استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنە اكەسىنىڭ ەسىمى بەرىلۋىنە بايلانىستى پرەزيدەنتكە العىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى جاڭا وقۋ جىلىن ەرەكشە مارتەبەمەن باستاماق. ەندى ەلىمىزدەگى جەتەكشى مەديتسينالىق ءبىلىم ورداسى ۇلتتىق جوعارى وقۋ ورنى مارتەبەسىنە يە بولادى. سونىمەن قاتار، ۋنيۆەرسيتەتكە بەلگىلى عالىم، اكادەميك، قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى تورەگەلدى شارمانوۆتىڭ ەسىمى بەرىلەدى.
بۇل باستاما مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس جۇزەگە اسىپ وتىر. ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ۇلتتىق مارتەبە الۋى ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا، عىلىمي-زەرتتەۋ الەۋەتىن كۇشەيتۋگە جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. اسىرەسە بولاشاق دارىگەرلەر ءۇشىن بۇل جاڭالىقتىڭ ماڭىزى زور. ستۋدەنتتەردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا مارتەبە شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىمەن تاجىريبە الماسۋعا جول اشىپ، كاسىبي دامۋعا سەرپىن بەرەدى.
- ۋنيۆەرسيتەتىمىزگە تورەگەلدى شارمانوۆتىڭ ەسىمىنىڭ بەرىلۋى - ۇلكەن مارتەبە. ول نۋتريسيولوگيا عىلىمىنىڭ نەگىزىن قالاعان، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ دامۋىنا زور ۇلەس قوسقان تۇلعا. ەندىگى مىندەتىمىز - وسى اتقا لايىق بولۋ. ۇلتتىق مارتەبە العاننان كەيىن شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىمەن بايلانىس ورناتۋعا مۇمكىندىگىمىز ارتادى، - دەدى ستۋدەنت حۋسەين پاشايەۆ.
تورەگەلدى شارمانوۆ - قازاقستان مەديتسيناسىنىڭ دامۋىنا ايرىقشا ەڭبەك سىڭىرگەن عالىم. ول تاماق تانۋ عىلىمى مەن قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ قالىپتاسۋىنا زور ۇلەس قوستى. سونداي-اق، 1978 -جىلعى الماتى دەكلاراتسياسىن ازىرلەۋگە اتسالىسقان تۇلعالاردىڭ ءبىرى بولدى. بۇل قۇجات الەم ەلدەرى ءۇشىن العاشقى مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدى بولۋى مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ قۇقىعىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ ماڭىزدى قاعيداتتارىن ايقىنداعان تاريحي قۇجات سانالادى.
عالىمنىڭ ۇلى، پروفيلاكتيكالىق مەديتسينا اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى الماز شارمان اكەسىنىڭ ەل مەديتسيناسىنا قوسقان ۇلەسى مەن عىلىمداعى ەڭبەگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، توقىراۋ جىلدارى اكادەميك شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ، قازاقستانعا يود جانە تەمىر قوسپالارى بار ونىمدەردى جەتكىزۋگە ىقپال ەتكەن. كەيىن بۇل باستامالار حالىق تۇتىناتىن ۇن مەن تۇزدى بايىتۋ ىسىنە نەگىز بولدى.
- ەڭ الدىمەن، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆقا استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنە اكەمنىڭ ەسىمى بەرىلۋىنە بايلانىستى العىسىمدى بىلدىرەمىن. 2022 -جىلى مەملەكەت باسشىسى اكەمە «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعىن بەردى. مەنىڭ ويىمشا، بۇل - لايىقتى ماراپات ءارى پرەزيدەنتتىڭ عىلىمعا كورسەتكەن قۇرمەتىنىڭ بەلگىسى، - دەدى الماز شارمان.
ۋنيۆەرسيتەت باسشىلىعى جاڭا مارتەبە وقۋ ورنىنا ۇلكەن مۇمكىندىكپەن قاتار زور جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەيتىنىن ايتادى. الداعى ۋاقىتتا ءبىلىم ورداسىندا جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى ەنگىزىلىپ، حالىقارالىق سەرىكتەستىك جوبالارى كەڭەيتىلەدى. سونىمەن قاتار، مەديتسينا سالاسىنا قاجەت عىلىمي جانە پەداگوگيكالىق كادرلاردى دايارلاۋ جۇمىسى كۇشەيتىلەدى.
- بۇل - ءبىز ءۇشىن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. قازىر ۋنيۆەرسيتەتتىڭ جاڭا ستراتەگيالىق جوسپارىن ازىرلەپ جاتىرمىز. باستى ماقساتىمىز - مەديتسينالىق ءبىلىم بەرۋ، زاماناۋي تەحنولوگيالار مەن عىلىمدى توعىستىرعان جەتەكشى ورتالىققا اينالۋ، - دەدى ۋنيۆەرسيتەت رەكتورى انار تۇرمۇحامبەتوۆا.
قازىر استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىندە الەمنىڭ بىرنەشە ەلىنەن كەلگەن 11 مىڭعا جۋىق ستۋدەنت ءبىلىم الادى. جىل سايىن وقۋ ورنىن شامامەن 3 مىڭ جاس مامان ءتامامدايدى. ۇلتتىق جوعارى وقۋ ورنى مارتەبەسى مەن تورەگەلدى شارمانوۆ ەسىمىنىڭ بەرىلۋى ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ەل مەديتسيناسى مەن عىلىمىنداعى ورنىن ودان ءارى ايقىنداي تۇسپەك.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنە تورەگەلدى شارمانوۆتىڭ ەسىمى بەرىلەتىنىن حابارلاعانبىز.