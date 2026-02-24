ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:30, 24 - اقپان 2026 | GMT +5

    شارۋالارعا ارنالعان ديزەل نارىقتاعى باعادان %15 ارزان بولادى - مينيستر

    استانا. KAZINFORM - كوكتەمگى ەگىن جۇمىستارى ءۇشىن شارۋالارعا ديزەل وتىنى جانار-جاعارماي ستانتسيالارىنان %15 ارزانىراق باعامەن بەرىلەدى. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتتى.

    Ерлан Ақкенженов
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    جىل باسىندا ەنەرگەتيكا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىكتەرى «2026-جىلعى كوكتەمگى دالا جۇمىستارىنا 402 مىڭ توننا ديزەل وتىنىن بەرۋ كەستەسىن» بەكىتكەن ەدى.

    - شارۋالارعا ارنالعان ديزەل وتىنى قوزعالىسىنىڭ اشىقتىعى مەن باقىلاۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جەكە پين-كودتار الىندى، ديزەل ءتۇسى سارى، كوك جانە قىزىلعا بويالدى، ەلەكتروندىق شوت-فاكتۋرا جۇيەسىنە ديزەل ءۇشىن بولەك ۆيرتۋالدى قويما قۇرۋ شارالارى قابىلداندى. بۇل شارالار مۇناي جەتكىزۋشىلەردىڭ ديزەل وتىنىن وپەراتورلارعا ماقساتتى تۇردە ناقتى جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى.

    جونەلتۋ كولەمى اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارلارىن وندىرۋشىلەردىڭ وتىنىمدەرىنە، تولەم جۇرگىزۋىنە جانە ۆاگونداردى ۇسىنۋىنا بايلانىستى بولماق.

    ايتا كەتەيىك، 23-اقپانداعى جاعداي بويىنشا ديزەل باعاسى استانادا ليترىنە 327-333 تەڭگە، الماتىدا - ليترىنە 330-335 تەڭگە جانە شىمكەنتتە - ليترىنە 333 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
