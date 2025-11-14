شارا جيەنقۇلوۆانىڭ بۇرىن جاريالانباعان سيرەك بەينەماتەريالى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقتىڭ تۇڭعىش كاسىبي ءبيشىسى شارا جيەنقۇلوۆانىڭ بۇرىن جاريالانباعان سيرەك بەينەماتەريالى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقتىڭ العاشقى كاسىبي ءبيشىسى، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى شارا جيەنقۇلوۆانىڭ سيرەك بەينەماتەريالى «ارحيۆ-2025» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى اياسىندا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ كراسنوگورسك قالاسىنداعى رەسەي مەملەكەتتىك كينوفوتوقۇجاتتار ارحيۆىنەن تابىلدى.
- ءبيشىنىڭ «بيپىل» حالىق انىنە مىڭ بۇرالا بيلەگەن بەينەجازباسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق مەملەكەتتىك كينو-فوتوقۇجاتتار مەن دىبىس جازبالارى ارحيۆىندە ساقتاۋلى. ساراپتاۋ ناتيجەسىندە بەينەماتەريالدىڭ 1958-جىلعى 21-جەلتوقساندا وتكەن قازاق ادەبيەتى مەن ونەرىنىڭ ونكۇندىگىنىڭ قورىتىندى كونتسەرتى كەزىندە تۇسىرىلگەنى بەلگىلى بولدى. اتالعان ونكۇندىك - قازاق حالقىنىڭ مادەنيەتى مەن ونەرىن بۇكىل كەڭەس وداعىنا تانىتقان العاشقى ءىرى مادەني وقيعالاردىڭ ءبىرى سانالادى. 1934-جىلى شارا جيەنقۇلوۆا م. اۋەزوۆتىڭ «ايمان - شولپان» سپەكتاكلىندە تۇڭعىش رەت قازاقتىڭ «كەلىنشەك» اتتى ۇلتتىق ءبيىن بيلەپ شىققان، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
سونداي-اق ەۆگەني برۋسيلوۆسكييدىڭ «قىز جىبەك»، «جالبىر» جانە «ەر تارعىن» وپەرالارىندا ۇلتتىق ءبيدى كەڭىنەن تانىتىپ، قازاق ساحناسىنىڭ سيمۆولىنا اينالدى.
بۇدان بۇرىن ۇلتتىق كىتاپحانا جاڭا سيرەك قولجازبامەن تولىققانىن جازعان ەدىك.