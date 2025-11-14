ق ز
    شارا جيەنقۇلوۆانىڭ بۇرىن جاريالانباعان سيرەك بەينەماتەريالى تابىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقتىڭ تۇڭعىش كاسىبي ءبيشىسى شارا جيەنقۇلوۆانىڭ بۇرىن جاريالانباعان سيرەك بەينەماتەريالى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ا
    Фото: Видеодан скрин

    قازاقتىڭ العاشقى كاسىبي ءبيشىسى، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى شارا جيەنقۇلوۆانىڭ سيرەك بەينەماتەريالى «ارحيۆ-2025» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى اياسىندا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ كراسنوگورسك قالاسىنداعى رەسەي مەملەكەتتىك كينوفوتوقۇجاتتار ارحيۆىنەن تابىلدى.

    - ءبيشىنىڭ «بيپىل» حالىق انىنە مىڭ بۇرالا بيلەگەن بەينەجازباسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق مەملەكەتتىك كينو-فوتوقۇجاتتار مەن دىبىس جازبالارى ارحيۆىندە ساقتاۋلى. ساراپتاۋ ناتيجەسىندە بەينەماتەريالدىڭ 1958-جىلعى 21-جەلتوقساندا وتكەن قازاق ادەبيەتى مەن ونەرىنىڭ ونكۇندىگىنىڭ قورىتىندى كونتسەرتى كەزىندە تۇسىرىلگەنى بەلگىلى بولدى. اتالعان ونكۇندىك - قازاق حالقىنىڭ مادەنيەتى مەن ونەرىن بۇكىل كەڭەس وداعىنا تانىتقان العاشقى ءىرى مادەني وقيعالاردىڭ ءبىرى سانالادى. 1934-جىلى شارا جيەنقۇلوۆا م. اۋەزوۆتىڭ «ايمان - شولپان» سپەكتاكلىندە تۇڭعىش رەت قازاقتىڭ «كەلىنشەك» اتتى ۇلتتىق ءبيىن بيلەپ شىققان، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.

    سونداي-اق ەۆگەني برۋسيلوۆسكييدىڭ «قىز جىبەك»، «جالبىر» جانە «ەر تارعىن» وپەرالارىندا ۇلتتىق ءبيدى كەڭىنەن تانىتىپ، قازاق ساحناسىنىڭ سيمۆولىنا اينالدى.

    بۇدان بۇرىن ۇلتتىق كىتاپحانا جاڭا سيرەك قولجازبامەن تولىققانىن جازعان ەدىك.

    قازاق تاريحى مادەنيەت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
