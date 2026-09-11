ۇشاقتا نە تۋرالى ايتۋعا بولمايدى؟
استانا. KAZINFORM – ابايسىز ايتىلعان ءسوز رەيس كەشىگۋىنە جانە جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگى وكىلدەرى ەسكەرتتى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، كۇندەلىكتى ومىردە كەيبىر سوزدەر جاي عانا اڭگىمە بارىسىندا نەمەسە ءازىل رەتىندە ايتىلۋى مۇمكىن. الايدا ۇشاق بورتىندا ولاردىڭ ماعىناسى مۇلدەم باسقاشا قابىلدانادى.
«اۆياتسيادا «بومبا»، «جارىلىس»، «تەرروريست»، «قارۋ»، «باسىپ الۋ» سياقتى سوزدەر جانە باسقا دا وسىعان ۇقساس مالىمدەمەلەر قاتەردى ءبىلدىرۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا ەكيپاج بەن اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرى بەلگىلەنگەن راسىمدەرگە سايكەس ارەكەت ەتۋگە مىندەتتى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
مىسالى، الماتى - اقتاۋ باعىتىنداعى رەيستە جولاۋشىلاردىڭ ءبىرى «بومبا» دەگەن. وقيعاعا دەرەۋ اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى مەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تارتىلىپ، ەر ادام رەيستەن تۇسىرىلگەن. سالدارىنان رەيس ەكى ساعاتقا جۋىق ۋاقىتقا كەشىكتىرىلگەن.
«مۇنداي كەزدە اۋە كەمەسى مەن باگاج تەكسەرىلەدى، ارنايى قىزمەتتەر تارتىلادى، قاجەت بولعان جاعدايدا جولاۋشىلار ەۆاكۋاتسيالانۋى نەمەسە اۋەجايدىڭ كەيبىر جەرلەرىنە كىرۋ شەكتەلۋى مۇمكىن»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
سالدارىنان اۋە كەمەسىن نەمەسە ەكيپاجدى اۋىستىرۋ، رەيستى كەيىنگە قالدىرۋ جانە جولاۋشىلارعا قايتا قىزمەت كورسەتۋ سەكىلدى ماسەلەلەر دە تۋىنداۋى مۇمكىن. مۇنىڭ بارلىعى - اۋە كومپانيا مەن اۋەجايعا قوسىمشا شىعىن.
ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 273-بابىنا سايكەس تەرروريزم اكتىسىن جاساۋعا دايىندالىپ جاتقانى تۋرالى جالعان حابارلاما جاساعانى ءۇشىن ايىپپۇل، تۇزەۋ جۇمىستارى نەمەسە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسى كوزدەلگەن.