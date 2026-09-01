ۇشاققا كىرىپ كەتكەن ماسالاردىڭ كەسىرىنەن ەكى قىزمەتكەر قايتىس بولدى
استانا. KAZINFORM - فرانكفۋرت اۋەجايىنىڭ ەكى قىزمەتكەرى بەزگەك اۋرۋىنان قايتىس بولدى. تاعى ءتورت ادام ەم قابىلداپ جاتىر. گەرمانيانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ورگاندارى ينفەكسيانى تاسىمالداعان ماسالار اۋەجايعا ۇشاق ارقىلى جەتۋى مۇمكىن دەپ بولجاپ وتىر، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
BBC مالىمەتىنشە، اۋەجاي اۋماعىنا ارنايى ماسا تۇزاقتارى ورناتىلعان. ۇستالعان جاندىكتەر زەرتحاناعا جىبەرىلىپ، ولاردىڭ ءتۇرى مەن قايدان كەلگەنى انىقتالماق.
Fraport كومپانياسىنىڭ وكىلى قىزمەتكەرلەردىڭ ءبىرىنىڭ ينفەكسيا سالدارىنان قايتىس بولعانىن راستادى. كومپانيا اۋەجاي قىزمەتكەرلەرىنە اۋرۋ بەلگىلەرى بايقالعان جاعدايدا دارىگەرگە جۇگىنۋگە كەڭەس بەرگەن.
جالپى التى ەر ادام ينفەكسيا جۇقتىرعان. ولار اۋەجايدىڭ ءارتۇرلى بولىمدەرىندە جۇمىس ىستەگەن. ءقازىر ماماندار ولاردىڭ ءبىر عانا نەمەسە بىرنەشە ماسادان جۇقتىرعانىن انىقتاۋ ءۇشىن قان ۇلگىلەرىن زەرتتەپ جاتىر.
روبەرت كوح ينستيتۋتىنىڭ دەرەگىنشە، العاشقى ءتورت جاعداي 4-6-شىلدە ارالىعىندا تىركەلگەن. ماماندار ينفەكسيا تاراتقان ماسالار ۇشاقپەن كەلۋى مۇمكىن دەگەن نۇسقانى قاراستىرىپ وتىر. الايدا ولاردىڭ قاي ەلدەن كەلگەن رەيسپەن جەتكەنى ازىرگە جاريالانعان جوق.
ينستيتۋت ماماندارى گەرمانيادا بەزگەك كوبىنە اۋرۋ كەڭ تارالعان ەلدەردەن ورالعان ادامداردان انىقتالاتىنىن اتاپ ءوتتى. ال ينفەكسيانى تىكەلەي اۋەجايدا جۇقتىرۋ وتە سيرەك كەزدەسەدى.
مۇنداي جاعدايدا دياگنوز قويۋ قيىنداي تۇسەدى. سەبەبى ناۋقاس شەتەلگە شىقپاعان بولسا، دارىگەرلەر بەزگەكتى بىردەن كۇدىكتەنە بەرمەيدى. ناتيجەسىندە اۋرۋ كەش انىقتالىپ، اسقىنۋى مۇمكىن.
فرانكفۋرت اۋەجايىندا بۇعان ۇقساس «اۋەجايلىق بەزگەك» جاعدايى 2023 -جىلى دا تىركەلگەن.
دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، بەزگەك - كەيبىر ماسالار ارقىلى جۇعاتىن پارازيتتىك اۋرۋ. ول نەگىزىنەن تروپيكالىق وڭىرلەردە كەزدەسەدى جانە ادامنان ادامعا تىكەلەي بەرىلمەيدى. اۋرۋدىڭ الدىن الۋعا ءارى ەمدەۋگە بولادى، الايدا كەي جاعدايدا ول ومىرگە ءقاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن.