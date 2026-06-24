ۇشاق قاتتى شايقالدى: شىمكەنتكە بەت العان رەيس تارازعا قونۋعا ءماجبۇر بولدى
شىمكەنت. KAZINFORM - الماتى - شىمكەنت باعىتىنداعى SCAT اۋە كومپانياسىنىڭ رەيسى قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى شىمكەنت اۋەجايىنا قونا الماي، تارازداعى قوسالقى اۋەجايعا باعىتتالدى.
Threads الەۋمەتتىك جەلىسىندە ۇشاق سالونىنان تۇسىرىلگەن بەينەجازبالار جاريالاندى. وندا ۇشاقتىڭ قاتتى شايقالعانى جانە سىرتتا نايزاعاي جارقىلدارى كورىنەدى.
جولاۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، رەيس الماتىدان ءبىر ساعاتقا كەشىگىپ ۇشقان. ال شىمكەنتكە قونۋعا شامامەن 15 مينۋت قالعاندا اۋا رايى كۇرت ناشارلاپ، قاتتى تۋربۋلەنتتىلىك باستالعان.
- نايزاعاي ويناپ، ۇشاق قاتتى شايقالدى. جەرگە جاقىن بولعاندىقتان كوپتەگەن جولاۋشى قورقىپ، كەيبىرى جىلاپ، دۇعا وقىدى. بورتسەرىكتەر جاعدايدىڭ باقىلاۋدا ەكەنىن ايتىپ، سابىر ساقتاۋعا شاقىردى. كەيىن ەكيپاج تارازداعى قوسالقى اۋەجايعا قونۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. ءبىز ول جەرگە تۇنگى ساعات ەكى شاماسىندا جەتتىك. كەيىن شىمكەنتكە قايتا ۇشۋ ۇيىمداستىرىلدى، ءبىراق باستان كەشكەن جاعدايدان كەيىن جولاۋشىلاردىڭ جارتىسىنا جۋىعى ۇشۋدى جالعاستىرۋدان باس تارتتى، - دەدى جولاۋشىلاردىڭ ءبىرى.
SCAT اۋە كومپانياسى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ۇشاقتىڭ قوسالقى اۋەجايعا باعىتتالۋىنا اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋى سەبەپ بولعانىن مالىمدەدى.
- شىمكەنت اۋەجايىنا قونۋ كەزىندە جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 24 مەترگە دەيىن كۇشەيىپ، نايزاعاي مەن نوسەر جاڭبىر بايقالدى. سونداي-اق جەل ىعىسۋى قاۋپى بولدى. وسىعان بايلانىستى ەكيپاج تارازعا ۇشۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. اۋا رايى جاقسارعاننان كەيىن اۋە كەمەسى رەيستى جالعاستىردى. ۇشاق قوسالقى اۋەجايدا شامامەن 1,5 ساعات ايالداپ، كەيىن شىمكەنتكە قالىپتى رەجيمدە قوندى. جولاۋشىلار مەن ەكيپاجدىڭ قاۋىپسىزدىگى - ءبىزدىڭ باستى باسىمدىعىمىز، - دەدى SCAT اۋە كومپانياسىنىڭ وكىلى ۆيكتوريا ستاروجيلوۆا.
«قازگيدرومەت» مالىمەتىنشە، شىمكەنتتە جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 17 مەترگە دەيىن جەتكەن. بۇل كورسەتكىش قاۋىپتى مەتەورولوگيالىق قۇبىلىس ساناتىنا جاتادى.
شىمكەنت قالالىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى قولايسىز اۋا رايىنا قاراماستان، شۇعىل قىزمەتتەرگە تۇسكەن شاقىرتۋلار سانى ايتارلىقتاي ارتپاعانىن حابارلادى. قۇتقارۋشىلار شتاتتىق رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرعان.
- جەدەل ارەكەت ەتۋ بارىسىندا تۇران اۋدانىنداعى قازىعۇرت شاعىناۋدانىندا، ارىستانباب پەن وتىرار كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا قۇتقارۋشىلار جەل ۇشىرىپ اكەلگەن كولەمى 8×4 مەتر بولاتىن پروفناستيل قاڭىلتىردى ەلەكتر باعانىنان الىپ تاستادى. «112» قىزمەتىنە باسقا توتەنشە جاعدايلار تۋرالى حابارلامالار تۇسكەن جوق، - دەپ مالىمدەدى شىمكەنت قالالىق ت ج د.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر قازاقستان اۋماعىندا نايزاعاي، بۇرشاق جانە ەكپىندى جەلمەن قاتار جۇرەتىن قولايسىز اۋا رايى بولاتىنىن ەسكەرتكەن بولاتىن.