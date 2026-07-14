ۇشاق بورتىندا پوليتسەيدى بالاعاتتاعان ايەل سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - استانا تۇرعىنى اۋە كەمەسى بورتىندا پوليتسيا قىزمەتكەرىن بالاعاتتاعانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
باس كولىك پروكۋراتۋراسى مالىمەتىنشە، بيىل ناۋرىزدا ماس كۇيدەگى جولاۋشى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ زاڭدى تالاپتارىنا باعىنباي، قىزمەتتىك مىندەتىن اتقارىپ جۇرگەن بيلىك وكىلىن كوپشىلىك الدىندا قورلاعان.
سوت ايەلدى كىنالى دەپ تانىپ، وعان ايىپپۇل سالعان. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.
پروكۋراتۋرا بيلىك وكىلىن قورلاعانى جانە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ زاڭدى تالاپتارىنا باعىنباعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەنىن ەسكەرتتى.