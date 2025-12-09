ۇشاق باعاسى قىمباتتايدى ما؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا باعىتتالعان جاڭا زاڭ جوباسى تالقىلانىپ جاتىر. قۇجاتتا اۋە بيلەتتەرىنىڭ تولىق قۇنىن كەرى قايتارۋ مۇمكىندىگىن ەنگىزۋ ۇسىنىلعان.
الايدا كولىك مينيسترلىگى مۇنداي وزگەرىس بيلەت باعاسىنىڭ وسۋىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتىپ وتىر، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ۆيتسە-مينيستر تالعات لاستايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بيلەتتىڭ تولىق قايتارىلۋىن تاريفتىڭ وزىنە ەنگىزۋ اۋە تاسىمالى قۇنىنىڭ قىمباتتاۋىنا الىپ كەلۋى ىقتيمال. سەبەبى كەي جولاۋشىلار ءتۇرلى سەبەپتەرمەن رەيسكە كەلمەي قوياتىن جاعدايلار جيى كەزدەسەدى.
جيىن بارىسىندا جۋرناليستەر دەپۋتاتتاردىڭ «جوسپار وزگەرگەن كەزدە بيلەتتى قايتا وتكىزۋ جۇيەسىن قايتارۋ» جونىندەگى ۇسىنىسىن كوتەردى.
لاستايەۆ بۇل ماسەلەگە قاتىستى بىلاي دەپ ءتۇسىندىردى: ەگەر بيلەت تولىق قايتارىلاتىن بولسا، كومپانيا شىعىندى باسقا جولاۋشىلاردان تۇسكەن قاراجات ەسەبىنەن عانا وتەي الادى. رەيسكە كەلمەگەن، ءبىراق اقشاسىن تولىعىمەن العان جولاۋشى ءۇشىن شىعىندى جابۋدىڭ باسقا ءتاسىلى جوق. سوندىقتان بۇل باعانىڭ وسۋىنە الىپ كەلۋى ابدەن مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇرات ابەنوۆ جاڭا زاڭ جوباسىندا اۋە كومپانيالارىنا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلەتىنىن ايتقان ەدى. سونداي-اق قۇجاتتا بيلەتتى قايتارۋ كەزىندە اۆياكومپانيا تەك %10 ۇستاي الاتىنى كورسەتىلمەك.