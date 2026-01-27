13:42, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ۇشاق اپاتىنان جەتى ادام قازا تاۋىپ، ءبىر ادام اۋىر جاراقات الدى
استانا. قازاقپارات - 25 - قاڭتار كەشكە مەن شتاتىنىڭ بانگور قالاسىندا جەكە ۇشاق اپاتىنان جەتى ادام قازا تاۋىپ، ءبىر ادام اۋىر جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ا ق ش فەدەرالدى اۆياتسيا اكىمشىلىگىنىڭ (FAA) الدىن الا ەسەبىنە سايكەس، ۇشاق «ۇشۋ كەزىندە بەلگىسىز جاعدايدا اپاتقا ۇشىراپ، توڭكەرىلگەن كۇيدە قۇلاپ، ورتەنىپ كەتكەن».
بانگور حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ حابارلاۋىنشا، توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى وقيعاعا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات كەشكى 7:45 شاماسىندا جاۋاپ بەرگەن.
FAA جانە ۇلتتىق كولىك قاۋىپسىزدىگى كەڭەسى اپاتتىڭ سەبەبىن تەرگەپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش- تاعى قارلى بوران اۋە رەيستەرىن كەشىكتىرىپ، مىڭداعان ءۇيدى جارىقسىز قالدىردى.