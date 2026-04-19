شامادان كوپ تۇز ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن ناشارلاتادى - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - اۋسترالياداعى Edith Cowan University عالىمدارى تاعامداعى تۇزدىڭ كوپ بولۋى ادامنىڭ ەپيزودتىق جادىسىنا كەرى اسەر ەتەتىنىن انىقتادى. بۇل - ادامنىڭ جەكە ومىرىندەگى وقيعالاردى، وتكەن ساتتەردى ەسكە ساقتاۋ قابىلەتى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، تۇزدى كوپ تۇتىناتىن ادامداردىڭ ەستە ساقتاۋ قابىلەتى ناشارلايدى. اسىرەسە بۇل اسەر ەر ادامداردا ايقىن بايقالعان: ولاردا جادىنىڭ السىرەۋىمەن قاتار قان قىسىمىنىڭ جوعارىلاۋى جيىرەك تىركەلگەن. ال ايەلدەر اراسىندا مۇنداي بايلانىس انىقتالماعان.
زەرتتەۋدى جۇرگىزگەن سامانتا گاردەنەر بۇل قۇبىلىستىڭ ناقتى مەحانيزمى تولىق تۇسىندىرىلمەگەنىن ايتادى. دەگەنمەن، تۇزدىڭ ارتىق مولشەرى اعزادا قابىنۋ پروتسەسىن كۇشەيتىپ، قان تامىرلارىن زاقىمداپ، ميعا باراتىن قان اينالىمىن ناشارلاتۋى مۇمكىن دەگەن بولجام بار.
عىلىمي جۇمىس 72 ايعا سوزىلىپ، 1200 دەن استام ادامدى قامتىعان. ناتيجەلەر تۇز بەن كوگنيتيۆتى فۋنكتسيالار اراسىندا ناقتى بايلانىس بار ەكەنىن كورسەتكەنىمەن، عالىمدار بۇل باعىتتاعى زەرتتەۋلەردى جالعاستىرۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
دارىگەرلەر ەرەسەك ادامدارعا كۇنىنە 2000 م گ-نان ارتىق ناتري تۇتىنباۋدى ۇسىنادى - بۇل شامامەن ءبىر شاي قاسىق تۇزعا تەڭ. مۇنداي مولشەر 3- 4 ءتىلىم پيتستسادا نەمەسە ەكى بۋرگەردە- اق بولۋى مۇمكىن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، دۇرىس تاماقتانۋ تەك جۇرەككە ەمەس، ميدىڭ ساۋلىعىنا دا تىكەلەي اسەر ەتەدى. تۇزدى شەكتەپ تۇتىنۋ - ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن ساقتاۋدىڭ جانە دەمەنتسيانىڭ الدىن الۋدىڭ قاراپايىم، ءبىراق ماڭىزدى جولدارىنىڭ ءبىرى.