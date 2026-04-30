شالعايداعى اۋدانداردا ۇيالى بايلانىس قاشان قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى SpaceX كومپانياسىنىڭ Direct-to-Cell (D2C) سپۋتنيكتىك بايلانىس تەحنولوگياسىن ەنگىزۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- قازاقستان SpaceX كومپانياسىنىڭ Direct-to-Cell (D2C) سپۋتنيكتىك تەحنولوگياسىن ەنگىزۋدى باستاعان الەمدەگى العاشقى ەلدەردىڭ ءبىرى. بۇل جوبا ەلىمىزدە 2026-جىلدان باستاپ كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىرىلادى. تەحنولوگيانى دايىنداۋ بارىسىنداعى ماڭىزدى قادام رەتىندە 2025-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ، «Beeline قازاقستان» پرەزيدەنتى ەۆگەني ناسترادين جانە SpaceX (Starlink) كومپانياسىنىڭ ماماندارى ورتالىق ازيادا العاش رەت D2C تەحنولوگياسىنا دالالىق سىناقتار جۇرگىزدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سىناق بارىسىندا قاراپايىم ءموبيلدى تەلەفوننىڭ كومەگىمەن Starlink سپۋتنيكتىك جەلىسى مەن Beeline-نىڭ جەرۇستى جەلىسىنىڭ ينتەگراتسياسى ارقىلى حابارلامالار مەن مەسسەندجەردەگى قوڭىراۋ ءساتتى جۇزەگە اسىرىلدى.
ۆەدومستۆو اقپاراتىنا قاراعاندا، Direct-to-Cell تەحنولوگياسىنىڭ باستى ارتىقشىلىعى - ستاندارتتى سمارتفونداردى ەشقانداي قوسىمشا جابدىقسىز تىكەلەي سپۋتنيككە قوسۋ مۇمكىندىگى.
- بۇل ءداستۇرلى تەلەكوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىم جوق ايماقتاردا - تاۋلى جەرلەردە، جازىق دالا مەن شالعايداعى اۋدانداردا بازالىق بايلانىستىڭ قولجەتىمدى بولاتىنىن بىلدىرەدى. اتاپ ايتقاندا، تەحنولوگيا كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلەدى. باستاپقى كەزەڭدە پايدالانۋشىلار SMS- حابارلامالار جىبەرە الادى، ال كەلەسى كەزەڭدەردە دىبىستىق بايلانىس پەن باسقا دا سەرۆيستەر قوسىلادى. 2027-جىلى نەگىزگى قىزمەت تۇرلەرىنىڭ باسىم بولىگى ىسكە قوسىلادى دەپ جوسپارلانعان، - دەپ اتالىپ وتكەن جاسىندى ينتەللەكت مينيسترلىگى مالىمەتىندە.
بۇعان دەيىن قازاقستانداعى مەكتەردىڭ ءبىرازى نە سەبەپتى Starlink جۇيەسىنەن باس تارتقانىن جازعان ەدىك.