شاۆكات راحمونوۆتىڭ وتباسىنا قاتىستى جاڭا دەرەك شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق UFC جۇلدىزى شاۆكات راحمونوۆتىڭ جۇبايى گۇلايىم راحمونوۆا الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان قاۋەسەتتەرگە قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، اجىراسۋ پروتسەسى ءالى اياقتالماعانىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن بەلگىلى زاڭگەر مەيىرمان شەكەيەۆ ەرلى-زايىپتىلاردىڭ رەسمي تۇردە اجىراسپاعانىن جانە قارىم-قاتىناستارىن ساقتاپ قالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان بولاتىن. ونىڭ سوزىنشە، تاراپتار باستاپقىدا اجىراسۋعا ءوتىنىش بەرگەنىمەن، كەيىننەن قۇجاتتارىن قايتارىپ العان.
«شاۆكاتتىڭ جاقىندا قىزى دۇنيەگە كەلدى. قىز بالا اكە ءۇشىن ەرەكشە جان. سوندىقتان ۋاقىت وتە كەلە ولاردىڭ قارىم-قاتىناسى تۇزەلەدى دەپ ۇمىتتەنەمىن. رەسمي تۇردە ولار ءالى اجىراسقان جوق. العاشىندا قۇجات تاپسىرعانىمەن، كەيىن تاتۋلاسىپ، وتىنىشتەرىن قايتارىپ الدى. قازىرگى جاعداي وسى كۇيىندە قالىپ وتىر»، - دەگەن ەدى زاڭگەر.
الايدا بۇل مالىمدەمەگە گۇلايىم راحمونوۆا ءوزى جاۋاپ بەرىپ، اجىراسۋ پروتسەسى جالعاسىپ جاتقانىن ايتتى.
«ەگەر وسى ۆيدەونى مۇقيات تىڭداساڭىزدار، اجىراسۋ پروتسەسىنىڭ ءالى اياقتالماعانىن تۇسىنەسىزدەر. ارامىزدا «تاتۋلاستى ما، جوق پا؟» دەپ الاڭداپ جۇرگەندەر بار ەكەن. ۋايىمداماڭىزدار. پروتسەسس تولىق اياقتالعان كەزدە مىندەتتى تۇردە ءوزىم حابارلايمىن»، - دەدى ول الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
ەسكە سالايىق، وتكەن جىلى گۇلايىم راحمونوۆا ادام ولىمىنە اكەلگەن جول-كولىك وقيعاسىنا قاتىستى ءىس بويىنشا سوت الدىندا جاۋاپ بەرگەن بولاتىن. كەيىن سوت وعان بەس جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداپ، ۇكىمنىڭ ورىندالۋىن بەس جىلعا كەيىنگە قالدىردى.
وسى وقيعادان كەيىن گۇلايىم راحمونوۆا شاۆكات راحمونوۆتىڭ وتباسىنان كەتكەنىن ايتىپ، اجىراسۋعا نيەتتى ەكەنىن جاريالاعان ەدى.