شاۆكات راحمونوۆ يسلام ماحاچيەۆتى قالاي جەڭۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق UFC فايتەرى شاۆكات راحمونوۆ جارتىلاي ورتا سالماقتاعى چەمپيون يسلام ماحاچيەۆكە قارسى جەكپە-جەكتە ءوزىنىڭ باستى ارتىقشىلىعى نەدە ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Sports.kz Alfglobal-عا سىلتەمە جاساپ.
سۇحبات بارىسىندا راحمونوۆتان يسلام ماحاچيەۆ ءۇشىن ەڭ قاۋىپتى قارسىلاس ءوزى مە دەگەن سۇراق قويىلدى. قازاقستاندىق سپورتشى بۇعان وڭ جاۋاپ بەردى.
- مەنىڭ ويىمشا، ءيا. ونى نەنىڭ ەسەبىنەن جەڭە الامىن؟ تىك تۇرىپ ايقاسۋدا مەن يسلامنان مىقتىمىن،-دەدى شاۆكات راحمونوۆ.
قازاقستاندىق فايتەر سوڭعى رەت 2024-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا لاس-ۆەگاستا وتكەن UFC 310 تۋرنيرىندە وكتاگونعا شىققان. ول يرلانديالىق يەن گەرريدى جەڭگەن ەدى.
سودان بەرى راحمونوۆ سول جاق تىزەسىندەگى جاراقاتىنا بايلانىستى جەكپە-جەك وتكىزگەن جوق. جاراقات بىرنەشە وپەراتسيانى قاجەت ەتىپ، وڭالتۋ كەزىندە قايتا اسقىنعان.
ال يسلام ماحاچيەۆ سوڭعى جەكپە-جەگىن بيىل 15-تامىزدا ا ق ش-تىڭ فيلادەلفيا قالاسىندا وتكەن UFC 330 تۋرنيرىندە وتكىزدى. ول جارتىلاي ورتا سالماقتاعى چەمپيوندىق بەلبەۋىن قورعاپ، يەن گەرريدى تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىزدان شىعارعان شەشىمىمەن جەڭدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن راحمونوۆ پەن ماحاچيەۆ UFC جەكپە-جەگىنە شىعۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلانعان بولاتىن.