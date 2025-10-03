شاۆكات راحمونوۆتىڭ UFC- دەن كەتەتىنى راس پا
الماتى. KAZINFORM - شاۆكات راحمونوۆتىڭ باپكەرى ونىڭ UFC- دەن كەتەتىنى تۋرالى قاۋەسەتكە جاۋاپ بەردى.
رەسەيلىك Telegram-ارنالاردىڭ ءبىرى قازاقستاندىق سپورتشى شاۆكات راحمونوۆتىڭ UFC- دەن كەتەتىنى تۋرالى اقپارات تاراتتى. مۇنىڭ راس-وتىرىگىن اگەنتتىك ءتىلشىسى سپورتشىنىڭ باپكەرىنەن سۇراپ ءبىلدى.
رەسەيلىك بلوگەر ۆلاديمير كولوس جۇرگىزەتىن «كولوس» Telegram-ارناسى بۇل جاڭالىقتى ءبىرىنشى بولىپ جاريالادى.
- شاۆكات راحمونوۆ UFC- مەن قوشتاسىپ جاتىر، - دەپ جازدى ول.
بلوگەردىڭ جازباسىنا قاراعاندا، ول قازىر لاس-ۆەگاستا ءجۇر جانە 4-قازاندا وتەتىن UFC 320 تۋرنيرىنەن حابار تاراتۋدى جوسپارلاپ وتىر. الايدا باسقا ناقتى دەرەكتەر ايتىلماعان.
Kazinform ءتىلشىسى شاۆكات راحمونوۆتىڭ Dar Team كومانداسىنداعى باپكەرى ەدۋارد بازروۆقا حابارلاسىپ، ءمان-جايدى سۇرادى.
- شىنىمدى ايتسام، ءوزىم ەشتەڭە بىلمەيمىن. بۇل تۋرالى بىزدە ەشقانداي اقپارات جوق، - دەدى ول.
Dar Team كومانداسىنىڭ جەتەكشىسى باۋىرجان وتاليەۆ اگەنتتىك تىلشىسىنە بەرگەن جاۋابىندا راحمونوۆتىڭ UFC- دەن كەتەتىنىن جوققا شىعاردى.
- شاۆكات كۇن سايىن جاتتىعىپ ءجۇر. بۇل - جاي عانا قاۋەسەت، - دەدى ول.
سونداي-اق كوماندانىڭ رەسمي پاراقشاسىندا شاۆكات راحمونوۆتىڭ جاتتىعۋ جاساپ، ءتۇرلى ءادىستى پىسىقتاپ جۇرگەن ساتتەرى تۇسىرىلگەن ۆيدەو جاريالانعان.
ايتا كەتەيىك، وسى ۋاقىتقا دەيىن جەڭىلىپ كورمەگەن شاۆكات راحمونوۆ كەيىنگى رەت UFC وكتاگونىنا 2024-جىلعى جەلتوقساندا شىققان ەدى. ول جاراقاتىنا قاراماستان، يرلانديالىق يەن گەرريدى تورەشىلەردىڭ شەشىمىمەن جەڭدى.
ال جۋىردا DAR Team كومانداسىنىڭ باس باپكەرى ەدۋارد بازروۆ Betonmobile باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا شاۆكات راحمونوۆتىڭ جاقىن ۋاقىتتا وكتاگونعا ورالۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەگەن ەدى.