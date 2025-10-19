شاۆكات راحمونوۆتىڭ كەلەسى قارسىلاسى كىم بولۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - DAR Team كومانداسىنىڭ باس باپكەرى ەدۋارد بازروۆ قازاقستاندىق فايتەر شاۆكات راحمونوۆتىڭ كەلەسى قارسىلاسى كىم بولۋى مۇمكىن دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى، دەپ حابارلايدى Betonmobile.ru.
«ازىرگە شاۆكاتقا قاتىستى ناقتى ەشتەڭە ايتا المايمىن. ءبىز كەلەسى جىلعا دايىندالىپ جاتىرمىز. كەلەسى قارسىلاس رەتىندە بىرنەشە نۇسقا بار. UFC بۇل ماسەلەلەرگە ءوز كوزقاراسىمەن قارايدى. كورەرمىز، قالاي بولاتىنىن. باستىسى — ءبىز جەكپە- جەككە دايىن بولۋىمىز كەرەك»، - دەدى ەدۋارد بازروۆ.
ول جارتىلاي ورتا سالماقتا وتە مىقتى سپورتشىلار كوپ ەكەنىن دە العا تارتتى.
«مىسالى، شون برەدي، سونداي-اق ۋسمان، بەلال، يەن گەرري، باكلي بار. ءبىر وتە كۇشتى كامەرۋندىق جىگىت بار، ەسىمىن ۇمىتىپ تۇرمىن، ول دا ءقاۋىپتى. ۇيىم كىمدى ۇسىناتىنىن كورەمىز، ءبىراق كەز كەلگەن قارسىلاس ءبىز ءۇشىن قىزىقتى بولادى. ويتكەنى جارتىلاي ورتا سالماق - ەڭ باسەكەلى ديۆيزيون. مەن اتاعان كەز كەلگەن سپورتشى چەمپيون بولا الادى»، - دەپ تولىقتىردى ءسوزىن باس باپكەر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شاۆكات راحمونوۆتىڭ UFC ءدىڭ بەدەلدى رەيتينگىنەن شىعارىلعانى حابارلاندى.
شاۆكات راحمونوۆ