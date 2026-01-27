شاۆكات راحمونوۆتىڭ جۇبايى بەس جىلدان ون جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - UFC- دەگى قازاقستاندىق سپورتشى شاۆكات راحمونوۆتىڭ جۇبايى گۇلايىم راحمونوۆاعا قاتىستى قانداي جازا قولدانىلۋى مۇمكىن ەكەنى بەلگىلى بولدى.
AIRAN YouTube ارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى تاڭدا تاراپتار تەرگەۋ ماتەريالدارىمەن تانىسىپ جاتىر.
«شاۆكات راحمونوۆتىڭ جۇبايى رەسمي تۇردە كۇدىكتى دەپ تانىلدى. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر ۆيتسە-ءمينيسترى سانجار ءادىلوۆ مالىمدەدى. قازىرگى تاڭدا تاراپتار تەرگەۋ ماتەريالدارىمەن تانىسىپ جاتىر. الداعى ۋاقىتتا سوت پروتسەسى باستالۋى مۇمكىن. UFC سپورتشىسى بۇل وقيعاعا قاتىستى ازىرگە پىكىر بىلدىرگەن جوق. قىلمىستىق كودەكسكە سايكەس، اتالعان باپ بويىنشا بەس جىلدان ون جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى كوزدەلگەن»، - دەدى باعدارلاما جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ ءبىرى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ادام ولىمىمەن اياقتالعان جول-كولىك وقيعاسى 2025-جىلعى 27-شىلدەدە بولعان. جامبىل وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، Toyota Land Cruiser 200 اۆتوكولىگىن باسقارعان گۇلايىم راحمونوۆا قاراعاندى وبلىسىنان الماتى قالاسىنا بارا جاتىپ، كولىكتى يگەرە الماي، جولدان شىعىپ كەتىپ اۋدارىلعان. اپات سالدارىنان ەكى ادام قازا تاپتى.