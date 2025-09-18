شاۆكات راحمونوۆ وكتاگونعا قاشان ورالادى
استانا. قازاقپارات - DAR Team كومانداسىنىڭ باس باپكەرى ەدۋارد بازروۆ Betonmobile باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا قازاقستاندىق توپ- جارتىلاي ورتا سالماق وكىلى شاۆكات راحمونوۆتىڭ جاقىن ۋاقىتتا وكتاگونعا ورالۋى ىقتيمال ەكەنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سپورتشى كۇن سايىن جاتتىعىپ ءجۇر، ال جەكپە-جەك نە وسى جىلدىڭ سوڭىندا، نە كەلەسى جىلدىڭ باسىندا ءوتۋى مۇمكىن. قارسىلاس ازىرگە بەلگىسىز.
بازروۆتىڭ سوزىنە قاراعاندا، UFC شاۆكاتتىڭ ورالۋىنا مۇددەلى.
«شاۆكات جاتتىعىپ ءجۇر، بۇگىن ونىمەن ەكى جاتتىعۋ وتكىزدىك. جۇمىستى جالعاستىرىپ كەلەمىز. بارشاعا بەلگىلى وقيعالارعا دەيىن-اق جاقسى قارقىن العان ەدىك. جاڭا جىلدىڭ الدىندا شىعامىز دەپ قاتتى ۇمىتتەنگەنبىز، ءبىراق بولعان ءىس بولدى. ءبىراز ۋاقىت شاۆكاتقا وتە اۋىر ءتيدى. قازىر دەرلىك ءوز- وزىنە كەلدى.
تاعى دا قايتالاپ ايتامىن: كۇن سايىن جاتتىعامىز، دايىندالىپ ءجۇرمىز. جاقىن بولاشاقتا ونى وكتاگوندا كورەسىزدەر. بۇل نە وسى جىلدىڭ سوڭى، نە كەلەسى جىلدىڭ باسى بولادى. قارسىلاس تۋرالى ازىرگە اقپارات جوق. UFC شاۆكاتتىڭ ورالۋىنا وتە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر»، - دەدى ەدۋارد بازروۆ.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا شاۆكات راحمونوۆتىڭ جارى مەن ۇلى جول اپاتىنا تۇسكەن بولاتىن.