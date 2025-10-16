ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:59, 16 - قازان 2025 | GMT +5

    شاۆكات راحمونوۆ UFC- دىڭ بەدەلدى رەيتينگىنەن شىعارىلدى

    استانا. KAZINFORM - ارالاس جەكپە-جەك سپورتشىسى، قازاقستاندىق شاۆكات راحمونوۆ ەندى سالماق دارەجەسىنە قاراماستان UFC- دىڭ ۇزدىك 15 جاۋىنگەرىنىڭ قاتارىنا كىرمەيدى.

    Шавкат Рахмонов
    Фото: shavkatrakhmonov94 / instagram

    راحمونوۆتى P4P رەيتينگىنەن شىعارۋ برازيليانىڭ ريو-دە-جانەيرو قالاسىندا UFC- دىڭ جەڭىل سالماقتاعى بۇرىنعى چەمپيونى چارلز وليۆەيرانىڭ قاتىسۋىمەن تۋرنير وتكەننەن كەيىن تىركەلدى.

    برازيليالىق ءوز ەلىندەگى وكتاگوندا ماتەۋش گامروتتى قاپى قالدىردى. بۇل جەڭىس وعان UFC- دەگى ۇزدىك 15 سپورتشى رەيتينگىنە ەنۋىنە مۇمكىندىك تۋعىزدى.

    سوڭعى بىرنەشە ايدان بەرى Р4Р رەيتينگىندە 15-ورىندا تۇرعان شاۆكات راحمونوۆ ول تىزىمنەن شىعارىلدى. وتانداسىمىز جىل باسىنان بەرى بىردە-ءبىر جەكپە-جەك وتكىزگەن جوق. اۋىر جاراقاتىنا بايلانىستى ول مامىر ايىندا وتا جاساتتى.

    UFC- دىڭ جارتىلاي ورتا سالماق رەيتينگىندە شاۆكات راحمونوۆ ۇزدىك ۇشتىكتەگى ورنىن ساقتاپ قالدى.

    وتانداسىمىز مانسابىندا 19 جەكپە-جەك وتكىزىپ، بارلىعىندا جەڭىسكە جەتتى.

    ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن شاۆكات راحمونوۆتىڭ باپكەرى ونىڭ UFC- دەن كەتەتىنى تۋرالى قاۋەسەتكە جاۋاپ بەردى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
