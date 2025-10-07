شاۆكات راحمونوۆ جاقىندا وكتاگونعا ورالادى
استانا. قازاقپارات - UFC- دە جارتىلاي ورتا سالماقتاعى رەيتينگتىڭ ءۇشىنشى ءنومىرى شاۆكات راحمونوۆ تولىققاندى جاتتىعۋىن قايتا باستاپ، جاقىن ارادا وكتاگونعا ورالۋدى كوزدەپ وتىر.
كۇندەلىكتى جاتتىعۋ جاسايمىن. قايتا ورالاتىن ۋاقىت تاياپ قالدى - وكتاگونعا شىعۋعا اسىعىپ ءجۇرمىن، - دەپ جازدى «نوماد» ءوز پاراقشاسىندا.
بۇل مالىمدەمە جەلىدە ونىڭ تىزەسىن قايتا جاراقاتتاپ، 10 ايعا دەيىن جارىستاردان شەتتەتىلەدى دەگەن قاۋەسەت تاراعاننان بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ جاسالدى. كەيىن بۇل اقپاراتتى شاۆكاتتىڭ مەنەدجەرى سايات ءابدىراحمانوۆ جوققا شىعارىپ، سپورتشىنىڭ جاعدايى جاقسى ەكەنىن جانە ونىڭ وكتاگونعا ورالۋىنا ەشقانداي كەدەرگى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
بەيرەسمي اقپاراتقا سۇيەنسەك، شاۆكات راحمونوۆ كەلەسى جەكپە-جەگىن وسى جىلدىڭ سوڭىندا نەمەسە كەلەر جىلدىڭ باسىندا وتكىزۋى مۇمكىن.
30 جاستاعى قازاقستاندىق فايتەر سوڭعى رەت بىلتىر جەلتوقساندا وكتاگونعا شىققان ەدى. سول كەزدە ول ۇمىتكەرلەر ايقاسىندا يەن ماچادو گەرريدى تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىزدان شەشىمىمەن جەڭىپ، تىزە جاراقاتىنا بايلانىستى ءبىراز ۋاقىت سپورتتان شەت قالعان بولاتىن.