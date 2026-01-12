شاحتينسك ماڭىندا 50 جولاۋشىسى بار اۆتوبۋس جول اپاتىنا ۇشىرادى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى جول-كولىك وقيعالارىنىڭ قاۋپى ساقتالىپ وتىر. سولاردىڭ ءبىرى شاحتينسك قالاسىنان شىعار جولدا تىركەلدى.
12-قاڭتار كۇنى جولاۋشىلار اۆتوبۋسى شاحتينسك قالاسىنان شىعا بەرىستە بوران مەن كوكتايعاق سالدارىنان جول اپاتىنا ۇشىرادى. قارلى بوران مەن تايعاق جولدا جۇرگىزۋشى كولىكتى يگەرە الماي، اۆتوبۋس جولدىڭ جيەگىنە شىعىپ كەتكەن.
وقيعا كەزىندە كولىك سالونىندا شامامەن 50 جولاۋشى بولعان. قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان قازا تاپقاندار مەن جاراقات العاندار جوق.
پوليتسيا وكىلدەرى ءوڭىر اۋماعىندا اۋا رايىنىڭ ءالى دە قولايسىز ەكەنىن ەسكەرتەدى. بوران، ەكپىندى جەل جانە كوكتايعاق رەسپۋبليكالىق جانە وبلىستىق ماڭىزى بار جولداردا، سونداي-اق ەلدى مەكەندەرگە جاقىن اۋماقتاردا قوزعالىستى قيىنداتىپ وتىر.
وسىعان بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمىن ساقتاۋ، قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى ۇستانۋ، كۇرت بۇرىلۋدان باس تارتۋ جانە الىس ساپارلاردى مۇمكىندىگىنشە كەيىنگە قالدىرۋ ۇسىنىلادى. ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، جولداعى قاۋىپسىزدىك ءاربىر قوزعالىسقا قاتىسۋشىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىنە تىكەلەي بايلانىستى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتى ماڭىنداعى تاسجولدا بولعان جول-كولىك وقيعاسىندا ءۇندىستاننان كەلگەن ستۋدەنتتەردىڭ قازا تاپقانى حابارلانعان بولاتىن.
اۆتور
ايزادا اگيلبايەۆا