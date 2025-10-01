شاحماردان ەسەنوۆتىڭ 100 جىلدىعى يۋنەسكو كولەمىندە تويلانۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - 2027 -جىلى بەلگىلى گەولوگ، گەولوگيا مينيسترلىگى مەن عىلىم اكادەمياسىن باسقارا ءجۇرىپ قاراجانباس، كەڭقياق، قالامقاس، بوزاشى مۇناي كەنىشتەرىنىڭ اشىلۋىنا تىكەلەي اتسالىسقان عالىم شاحماردان ەسەنوۆتىڭ تۋعانىنا 100 جىل تولادى. وسى ايتۋلى كۇن UNESCO كولەمىندە تويلانۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا جولداعان جاۋابىندا ايتىلعان.
- كورنەكتى قايراتكەردىڭ مەرەيتويى قىزىلوردا وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ۇسىنىسى بويىنشا 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان مەرەيتويلار مەن اتاۋلى كۇندەر تىزبەسىنە ەنگىزىلگەن. سونداي-اق، شاحماردان ەسەنوۆتىڭ ەسىمى وڭىرلەرگە جۇمىس بارىسىندا باسشىلىققا الۋ ءۇشىن جولدانعان «تاريحي تۇلعالار» تىزبەسىنە ەنگىزىلدى.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە عالىم شاحماردان ەسەنوۆتىڭ 100 جىلدىعىن يۋنەسكو-نىڭ اتاۋلى كۇندەر تىزىمىنە ەنگىزۋ تۋرالى رەسمي حات جولداندى، - دەپ جازىلعان رەسمي جاۋاپتا.
دەپۋتاتتىق ساۋالدا جەر تۋرالى عىلىمدار سالاسىندا شاحماردان ەسەنوۆ اتىنداعى سىيلىق تاعايىنداۋ ۇسىنىلعان بولاتىن.
- رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ شەكتەۋلى مۇمكىندىكتەرىنە جانە الەۋمەتتىك باستامالاردى قارجىلاندىرۋدى وڭتايلاندىرۋ قاجەتتىلىگىنە بايلانىستى قوسىمشا مەملەكەتتىك سىيلىقتار تاعايىنداۋ ماسەلەسى قاراستىرىلمايدى، - دەپ جازادى سەرىك جۇمانعارين.
