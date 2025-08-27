شاڭحايداعى 25-سامميتتەن نە كۇتەمىز
استانا. قازاقپارات - 31- تامىزدا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ تيانجين قالاسىندا «شاڭحاي رۋحىن ىلگەرىلەتۋ: ش ى ۇ ناقتى ارەكەتتە» تاقىرىبىمەن ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ 25- سامميتى وتەدى. Kazinform نىڭ بۇل جولعى ماتەريالى وسى ماڭىزدى كەزدەسۋگە ارنالادى.
ش ى ۇ- نىڭ زاماناۋي كەلبەتى
شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا قىتاي 2024-2025 -جىلدارى ءتوراعالىق ەتەدى. وسى كەزەڭدە بەيجىڭ ش ى ۇ اياسىندا 100 دەن استام كەزدەسۋ مەن ءىس-شارا وتكىزدى.
بۇگىنگى تاڭدا ۇيىمنىڭ قۇرامىنا 36 ميلليون شارشى شاقىرىم اۋماقتى الىپ جاتقان، حالىق سانى 3,4 ميللياردتان اساتىن 10 مەملەكەت كىرەدى. ۇيىم ۇلەسىنە الەمدىك ج ءى و- ءنىڭ تورتتەن ءبىر بولىگى جانە حالىقارالىق ساۋدانىڭ %15 دان استامى تيەسىلى.
ش ى ۇ- عا مۇشە ەلدەردەن باسقا ەكى باقىلاۋشى مەملەكەت موڭعوليا مەن اۋعانستان، سونداي-اق 14 ارىپتەس مەملەكەت كىرەدى. سوڭعى ونجىلدىقتا ۇيىمدى بەلارۋس (2024 -جىل)، يران (2023 -جىل)، ءۇندىستان جانە پاكىستان (2017 -جىل) تولىقتىردى. ب ۇ ۇ، ت م د، ۇ ق ش ۇ، ا س ە ا ن، ا و س ش ك، ە ە ك جانە باسقا دا حالىقارالىق بىرلەستىكتەرمەن ءوزارا ءىس- قيمىل جولعا قويىلعان.
31-تامىز بەن 1-قىركۇيەك ارالىعىندا وتەتىن سامميت اياسىندا 20 دان استام مەملەكەت باسشىسى مەن 10 حالىقارالىق ۇيىم باسشىسى قاتىسادى دەپ جوسپارلانعان.
تيانجين سامميتى جانە اشىقتىق يشاراتى
سامميت بۇل جولى تيانجيندە وتكەلى وتىر. تيانجين قوعامدىق عىلىمدار اكادەمياسى زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى چەن يۋنمين بيىلعى سامميتتىڭ تيانجيندە ءوتۋىن قالانىڭ ەل دامۋىنا قوسقان ۇلەسىن مويىنداۋ دەپ قابىلداۋعا بولاتىنىن ايتادى.
- تيانجين - «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسىنىڭ ستراتەگيالىق ءتۇيىنى. بۇل ايماقتا تەڭىز جانە قۇرلىق مارشرۋتتارى قيىلىسادى. قىتاي - موڭعوليا - رەسەي دالىزىنەن باستاپ، قىتاي مەن ورتالىق ازيانى، ەۋروپانى بايلانىستىراتىن جاڭا قۇرعاق وتكەلى وتەدى، - دەيدى چەن يۋنمين.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، تيانجيندەگى «لۋ بان شەبەرحاناسى» حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ جوباسى ش ى ۇ ەلدەرىندە بىلىكتى تەحنيكالىق كادرلار دايارلاۋ ىسىنە ۇلەس قوسىپ وتىر.
تيانجين قوعامدىق عىلىمدار اكادەمياسىنىڭ ازيا-تىنىق مۇحيت ايماعى ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى تيان سيانلان تيانجين قىتايدىڭ سولتۇستىگىندەگى ەڭ ءىرى پورت قالا ەكەنىن ەسكە سالدى.
- ش ى ۇ سامميتى تيانجيننىڭ دامۋىنداعى ماڭىزدى كەزەڭ بولادى. جاڭعىرتۋ پروتسەسىن جەدەلدەتىپ، حالىقارالىق اشىقتىق دەڭگەيىن ارتتىرادى. بۇل قالاعا سىرتقى ەكونوميكالىق بايلانىستار، ونەركاسىپتىك جاڭارۋ جانە ءوز برەندىن قالىپتاستىرۋ سالاسىندا ۇزاق مەرزىمدى ارتىقشىلىقتار الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ساراپشى.
كۇن تارتىبىندە ش ى ۇ- نىڭ 2035 -جىلعا دەيىنگى ستراتەگياسى
شاڭحايداعى كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا ەكى نەگىزگى قۇجاتقا - «مەملەكەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ تيانتسزين دەكلاراتسياسىنا» جانە «ش ى ۇ- نىڭ الداعى ونجىلدىققا ارنالعان دامۋ ستراتەگياسىنا» قول قويۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل قۇجاتتار ۇيىمنىڭ قىزمەتىن 2035 -جىلعا دەيىنگى ۇزاق مەرزىمدى جوسپارلاۋدىڭ نەگىزى بولماق.
ق ح ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ۆان ي شىۇ- نىڭ دامۋىنىڭ بەس باسىم باعىتىن اتادى. ولار:
- باستاپقى ۇمتىلىستاردان اينىماي، «شاڭحاي رۋحىن» العا وزدىرۋ؛
- قاۋىپسىزدىكتى بىرلەسىپ قامتاماسىز ەتىپ، نەگىزدەرىن نىعايتۋ؛
- ءوزارا تيىمدىلىككە قول جەتكىزۋ جانە دامۋدىڭ جاڭا قوزعاۋشى تەتىكتەرىن ىسكە قوسۋ؛
- تاتۋ كورشىلىك قاعيداتتارىن ۇستانا وتىرىپ، ورتاق ۇيلەسىمدى كەڭىستىك قۇرۋ؛
- ادىلەتتى تۋ ەتە وتىرىپ، حالىقارالىق قۇقىق پەن تەڭدىكتى قورعاۋ.
ق ح ر س ءى م رەسمي وكىلى گۋو تسزياكۋن تيانجين سامميتى ش ى ۇ- نى جوعارى ساپالى دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە شىعاراتىنىنا سەنەتىنىن ءبىلدىردى.
- بۇل شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى قۇرىلعاننان بەرگى ەڭ اۋقىمدى سامميت بولماق جانە قىتايدىڭ ش ى ۇ- عا ءتوراعالىق ەتكەن كەزەڭىنىڭ شارىقتاۋ شەگى بولماق، - دەيدى ديپلومات.
ەسىمجان ناقتىباي