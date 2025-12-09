شاڭحايدا حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ وڭىرلىك ورتالىعى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - شاڭحايدا حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ وڭىرلىك ورتالىعى رەسمي تۇردە جۇمىسىن باستادى، دەپ حابارلايدى حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى.
ايتىلعانداي، شاڭحايداعى حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى ورتالىعى قوردىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان ازيا- تىنىق مۇحيتى وڭىرىمەن ءوزارا ءىس-قيمىلىن كەڭەيتۋدە ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
- بۇل ورتالىق زەرتتەۋ جۇرگىزۋگە جانە ءبىلىم الماسۋعا ىقپال ەتەتىن الاڭعا اينالادى. بۇل زەرتتەۋ مەن ءبىلىم قالىپتاسىپ كەلە جاتقان نارىقتارى بار ەلدەر مەن ورتا تابىستى مەملەكەتتەر ءۇشىن وزەكتى ساياساتتى ازىرلەۋدە پايدالانىلۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن ح ۆ ق حابارلاماسىندا.
قوردىڭ مالىمەتىنشە، شانحاي ورتالىعىنىڭ قىزمەتى مۇشە مەملەكەتتەرمەن، وڭىرلىك ينستيتۋتتارمەن جانە باسقا دا مۇددەلى تاراپتارمەن ديالوگ پەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان.
جاڭا وڭىرلىك ورتالىقتىڭ العاشقى ديرەكتورى بولىپ جاھاندىق جانە وڭىرلىك ەكونوميكالىق ساياسات سالاسىندا كەڭ تاجىريبەسى بار ح ۆ ق ەكونوميسى يوحاننەس ۆيگاند تاعايىندالدى.
ح ۆ ق دەرەكتەرىنە سايكەس، ۇيىمنىڭ الەمنىڭ ءارتۇرلى وڭىرلەرىندە 20 ورتالىعى مەن كەڭسەسى بار. قىتايدا سونىمەن قاتار قىتاي مەن ح ۆ ق-نىڭ الەۋەتتى دامىتۋ ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى.